Son dakika: Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı... İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Mac’e ilk kez gelen hızlı şarj özelliği ise yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj seviyesine ulaşılmasına imkan veriyor. Kullanıcılar M1 Pro ile aynı anda iki adede kadar Pro Display XDR, M1 Max ile üç adede kadar Pro Display XDR ve bir 4K TV bağlayabiliyorlar. MacBook Pro kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği veriyor.