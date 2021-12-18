Son dakika... Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch fiyatları
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Apple'ın yeni zam kararıyla birlikte iPhone'un tüm modelleri, Macbook ve iPad'lerin fiyatları yükseldi. İşte zam kararı sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Apple, 26 Kasım'ın ardından 22 gün sonra bir kez daha zam kararı aldı. Apple ürünleri zamlı fiyatlarıyla satışa sunuldu. İşte yeni fiyatlar...
2
İŞTE YENİ iPHONE FİYATLARI
iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL
3
iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL
iPhone 12: 19 bin 499 TL
4
iPHONE 13 FİYATLARI
iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL
iPhone 13: 21 bin 499 TL
5
iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL
6
ZAMLI MACBOOK FİYATLARI
Apple Türkiye'nin zam kararının ardından Macbook bilgisayarların da fiyatları yükseldi.
7
Apple M1 – 13 inç Macbook Air – 19 bin 999 TL
Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL
8
M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL
M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL
9
M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL
10
iPAD VE APPLE WATCH FİYATLARI
iPad ve Apple Watch başta olmak üzere diğer Apple ürünlerinin yeni başlangıç fiyatları şu şekilde;