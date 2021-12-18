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HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika... Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch fiyatları
GeriTeknoloji Son dakika... Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch fiyatları
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Teknoloji
Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 10:25 | 

Son dakika... Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni iPhone, Macbook, iPad ve Apple Watch fiyatları

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Apple'ın yeni zam kararıyla birlikte iPhone'un tüm modelleri, Macbook ve iPad'lerin fiyatları yükseldi. İşte zam kararı sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları...

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1
Apple, 26 Kasım'ın ardından 22 gün sonra bir kez daha zam kararı aldı. Apple ürünleri zamlı fiyatlarıyla satışa sunuldu. İşte yeni fiyatlar...
2İŞTE YENİ iPHONE FİYATLARI

İŞTE YENİ iPHONE FİYATLARI

iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL
3
iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL
4iPHONE 13 FİYATLARI

iPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL
5
iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL
6ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

ZAMLI MACBOOK FİYATLARI

Apple Türkiye'nin zam kararının ardından Macbook bilgisayarların da fiyatları yükseldi.
7
Apple M1 – 13 inç Macbook Air – 19 bin 999 TL

Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL
8
M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL

M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL
9
M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL
10iPAD VE APPLE WATCH FİYATLARI

iPAD VE APPLE WATCH FİYATLARI

iPad ve Apple Watch başta olmak üzere diğer Apple ürünlerinin yeni başlangıç fiyatları şu şekilde;
11
iPad: 6.999 TL

iPad mini: 10.499 TL

iPad Air: 11.999 TL

iPad Pro: 16.499 TL
12
Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL
13
Apple TV 4K: 3 bin 899 TL

Apple TV HD: 3 bin 299 TL
14
AirPods Max: 10 bin 499 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 5 bin 99 TL

AirPods 2: 2 bin 499 TL
15
AirTag tekli: 539 TL / Paket: 1809 TL
16
Apple parlatma bezi: 359 TL
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