Son dakika...Yeni iPhone'lardan en net sızıntı! Kullanıcılara batarya müjdesi
Apple'ın Eurasian Economic Commission'a (EEC) yaptığı başvuru sonrası yeni iPhone modelleri ile ilgili en çok merak edilen konu netlik kazandı. Başvuru sayesinde ABD merkezli teknoloji devinin iPhone 13 planı deşifre oldu.
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Geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2021 ile iOS 15'i görücüye çıkaran Apple, iPhone kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sundu. Şimdi gözler Apple'ın bir sonraki büyük lansmanında.
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Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan ve yeni iPhone modellerinin (iPhone 13 ailesi) tanıtılacağı lansman için Apple her zaman olduğu gibi açıklama yapmıyor. Ancak şirketin yaptığı başvuru yeni iPhone'lar ile ilgili oldukça net bilgiler sundu.
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Consomac tarafından ortaya çıkarılan yeni gelişmeye göre, ABD merkezli teknoloji devi Eurasian Economic Commission'a (EEC) yeni modelleri için başvuruda bulundu. Apple'ın bu hamlesi ile iPhone 13 planı deşifre oldu.
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Buna göre, Apple önümüzdeki yıl tam 7 adet iPhone modeli tanıtacak. Başvuruda söz konusu modeller için kullanılan isimler 'A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 ve A2645' olarak yer aldı.
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iPHONE 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 13 ne zaman çıkacak sorusu özellikle Apple tüketicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni iPhone modellerini tanıtmasına aylar olmasına rağmen her geçen gün yeni iddialar öne sürülüyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modeline ilişkin dikkat çeken sızıntılar geldi.
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iPHONE 13'E DAİR TÜM SIZINTILAR
Cihaz henüz tanıtılmasa da sızıntılar ve iddialar peş peşe geliyor. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, iPhone 13'ün batarya kapasiteleri önceki nesillere göre önemli bir artış yaşayacak.
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Yeni iPhone 13 Pro Max'in bataryası 12'deki versiyona göre 665mAh daha fazla olacak. Bu da yüzde 15'ten fazla bir artış anlamına geliyor.
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Tabii ekranlarda 120Hz'ye geçince pil tüketiminin artacağı muhakkak. Yeni bataryalar, performans artışına ne kadar katkı sağlar sorusunun cevabını zaman gösterecek.
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Şirketin iPhone 13 serisinin ekranları ile ilgili iki iddia geçtiğimiz aylarda ortaya atılmıştı. İlk iddia Güney Kore merkezli The Elec'ten gelmişi.
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Buna göre, Apple yeni iPhone modelleri için akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli alacak.
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İkinci iddianın sahibi ise teknoloji meraklılarının yakından tanıdığı bir isim. Daha önce yaptığı doğru tahminler ile adını duyuran Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bir çentik iddiasını ortaya attı.
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Kuo'nun iddiasına göre, iPhone 13 serisi kullanıcılarının karşısına daha küçük çentik ile çıkacak. Ayrıca iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak.
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Sıklıkla dile getirilen bir başka iddiaya göre, ABD merkezli teknoloji devi iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.
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Ancak her yıl olduğu gibi Apple'ın kendisinden resmi bir açıklama gelene kadar yeni modellerin özelliklerini kesin olarak bilemeyeceğiz.