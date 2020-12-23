Son dakika... Antalya'nın koronavirüs kahramanları! Hastane yönetiminin teklifini böyle reddettiler

'9 AYDA BİR KEZ AİLEMİ ZİYARET EDEBİLDİM' Pandemi hastanelerindeki ekipte yer alan Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, “Bulaş riski nedeniyle evine gidemeyen arkadaşlarımız var. Pandemi herkesin hayatını alt üst etti, ancak biz, bunu daha derinden hissettik. Sürecin başında bu hastalığın, tedavisinin belirsizliği, kendimizi nasıl koruyacağımız endişesi ağır basarken ilerleyen süreçte bunlara alıştık. Ancak ‘ailelerimizi nasıl koruyabileceğimiz?’ endişeleri bizi rahatsız etti. Anne ve babamı 9 ay boyunca yalnızca bir kere ziyaret edebildim. Ekibimizin bir kısmı pandeminin başında evlerine gitmeden başka yerlerde konakladı, hâlâ ailelerinden ayrı kalan arkadaşlarımız var” dedi.