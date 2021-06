Son dakika...Altın fiyatları yükselecek mi.. 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor? Uzmanların altın yorumları ve son değerleri canlı, anlık takip ekranı

Yaşanan bu düşüşte piyasa oyuncularının da etkileri var. Daha önce altından çıkıp kripto paralara bir yönelme vardı.



Orada yaşanan sert dalgalanmaların ardından tekrar altın tarafına yönelmişlerdi. Şu an da para altında da diğer emtialarda da değil. Yatırımcıların tercihi şu an için petrol. Petrol şu an 70-72.5 dolar seviyesinde muhtemelen de burada kalmayı sürdürecek. Altında yaşanan düşüşün temelinde bunlar yatıyor.