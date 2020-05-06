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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 12:20,

Son dakika.. Altın fiyatları yükseldi mi?: Gram altın, çeyrek altın ve dolar fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. 2020 altın fiyatları yorumları

Altın fiyatlarındaki yükseliş piyasayı takip edenlerin dikkatini çekerken, Altının gram fiyatı 391 lira seviyesine çıktı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri yükseldi. Dolar fiyatlarındaki son durum da döviz kurlarında merak edilenler arasında. Canlı ve anlık verilerin sunulduğu altın fiyatları sayfamızdan altın piyasasındaki son değeri öğrenebilirsiniz.. İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri canlı ve anlık olarak altın fiyatlarındaki son durum

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Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından internette sıklıkla aranan konular arasında altın piyasasındaki detaylar dikkat çekiyor. Yatırım altınlarındaki son durum merak edilirken, çeyrek altın ve gram altın gibi altın piyasasının en çok talep gören ürünleri internette aranan altın türleri arasında. Peki altın piyasasında son durum nedir, 2020 altın piyasası yorumlarında analizler.. Canlı ve anlık olarak fiyat takip ekranı ve detaylar

Gram altının satış fiyatı 392 lira seviyesinde işlem görürken bu durumun ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte altın piyasasındaki son değerler

2ALTIN FİYATLARI SON DURUM
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Çeyrek altının satış fiyatı 644 lira seviyesinde işlem görürken 630 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1263 liradan işlem görürken, 1286 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2515 liradan işlem görürken, 2564 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 351 liradan işlem görürken, 354 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 387,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 628,00 lira, Cumhuriyet altını 2.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 387,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 386,60 386,80 386,80 387,00Cumhuriyet Ata Lira 2.548,00 2.569,00 2.549,00 2.570,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 352,60 356,60 352,80 356,80Lira(Tam) Ziynet 2.490,00 2.510,00 2.491,00 2.511,00Yarım Ziynet 1.245,00 1.255,00 1.246,00 1.256,00Çeyrek Ziynet 622,00 627,00 623,00 628,00

4ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Eda KARADAĞ

İntegral Yatırım Menkul A.Ş Araştırma Departmanı

5
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Bugünkü yazımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı sonrası yazdım ve kararın borsa üzerinde ciddi bir hareket yaratmadığını görmüş olduk. Zaten, Merkez beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi bile yapsa piyasayı alıştırmıştı ve enflasyon konusunda özellikle eli rahattı. Bu nedenle Merkez kaynaklı bir oynaklık oluşmadı. Benim bundan sonrası için beklentim, swap antlaşmasına dair görüşmelerde olumlu bir sonuca varılması. Eğer bir antlaşma haberi alırsak bu durum yurtiçi piyasalar özelinde olumlu algılanabilir. O zaman endeksin kazançlarını daha da genişletmesini beklerim. Zaten, hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal’da açıklamalarında, görüşmelerin sürdüğünün sinyalini verdi.

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Dolar/TL kurunda bir huzursuzluk var ve uzun zamandır söylediğim bir şey. Dolayısıyla kurun yukarı yönde hareketi benim için çok sürpriz değil. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında çok güçlü değil. 2020 yılında, Gelişmekte olan ülke paralarına yönelik fon girişlerinin yerini fon çıkışları aldı. Her ülkenin kendi iç sorunları da cabası. Kısacası bu yıl onların yılı olamadı ve bu durumda TL üzerinde baskı yarattığı için kuru rahatsız ediyor. Teknik görünümde, 7.00 TL direncini zorlamaya başladı ve ilerleyen günlerde bu direncin üzerine doğru hareket yapabilir. Ancak bu durum yerini kar satışlarına bırakabilir düşüncesindeyim.

7
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Soluksuz bir yükseliş olmayabilir. Zaten, TCMB aktif bir şekilde piyasada ve gelişmeleri yakından izliyor. Kurda olası rahatsız edici bir görünüm, Merkez’in kontrolünde olabilir. Kısacası, ben kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum. Zaman zaman tansiyon yükselse bile ana resimde temkinli kalmasını bekliyorum. Bu süreci, 6.80 TL seviyesinin üzerinde geçirmeye devam edebilir. Olası 7.00 TL üzeri tepkiler şimdilik zayıf kalabilir düşüncesindeyim. Mevcutta dolar pozisyonları korunabilir ancak ilave pozisyonlar için dikkatli olmanızı öneririm.

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En sevdiğim enstrüman olan ons altın içinse orta-uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyorum. Virüs tamamen hayatımızdan çıktıktan sonra dünya genelinde Merkez Bankalarının uygulamış olduğu politikalar, teşvik paketleri ve düşük faiz ortamı aynı zamanda petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası derken kısacası altın özelinde yine olumlu yorumlanabilir. Dolayısıyla altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekliyorum ve hatta olası 1650 dolar seviyesine doğru sert düşüşler yatırımcılar açısından değerlendirilebilir. Ana resimde teknik olumlu.

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Gram altın yatırımcıları, sizlerde mevcutta uzun pozisyonlarınızı korumaya devam edebilirsiniz. İlave alımlar yapmak içinse geri çekilmelerde kademeli bir şekilde değerlendirmeniz mümkün olabilir.

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İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, gram altın fiyatlarının 389 lirayı aşabileceğini söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışının, doların fiyatını 7 TL'den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebileceğini belirterek, "Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir." dedi.

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Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın ve para piyasalarının, 4 ayı aşkın süredir koronavirüs gündemiyle kendisine bir rota ve trend bulmaya çalıştığını ifade etti.

Atayık, "Birçok ülkede uzmanlar, virüste pik noktaların aşıldığını dile getirse bile virüsün piyasa ve fiyatlara yansımalarının kısa sürede biteceğini beklemek doğru olmaz." dedi.

ABD ve birçok Avrupa ülkesinin normalleşme yönünde önlemleri gevşetme adımları attığını aktaran Atayık, Türkiye'nin de pandemi konusunda dünyada örneğine az rastlanır bir başarıya imza attığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin, normalleşme için Ramazan Bayramı sonrasına ve haziran ayına işaret ettiğini belirten Atayık, kamuoyuna rehavete kapılınmaması gerektiği yönünde mesajlar verildiğini anlattı.

Atayık, dünyada merkez bankalarının piyasadaki likidite ihtiyacını karşılamak ve reel sektörü teşvik etmek amacıyla destek paketleri açıklamasının altının yukarı gidişini sağladığını ifade ederek, "Merkez bankalarının adımları ve özellikle faiz indirimleri, altının ons bazında son 7 yılın rekor fiyatlarına ulaşmasında etkili oldu. Nitekim geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri düşürmedi ancak Fed'in, piyasayı fonlamaya devam edeceği mesajı vermesi bile ons fiyatlarını bir anda 1,700 doların üzerine çıkardı." diye konuştu.

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ABD ve birçok Avrupa ülkesinin normalleşme yönünde önlemleri gevşetme adımları attığını aktaran Atayık, Türkiye'nin de pandemi konusunda dünyada örneğine az rastlanır bir başarıya imza attığını söyledi.

Hükümet yetkililerinin, normalleşme için Ramazan Bayramı sonrasına ve haziran ayına işaret ettiğini belirten Atayık, kamuoyuna rehavete kapılınmaması gerektiği yönünde mesajlar verildiğini anlattı.

Atayık, dünyada merkez bankalarının piyasadaki likidite ihtiyacını karşılamak ve reel sektörü teşvik etmek amacıyla destek paketleri açıklamasının altının yukarı gidişini sağladığını ifade ederek, "Merkez bankalarının adımları ve özellikle faiz indirimleri, altının ons bazında son 7 yılın rekor fiyatlarına ulaşmasında etkili oldu. Nitekim geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed), faizleri düşürmedi ancak Fed'in, piyasayı fonlamaya devam edeceği mesajı vermesi bile ons fiyatlarını bir anda 1,700 doların üzerine çıkardı." diye konuştu.

13LİKİDİTE SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER, ELLERİNDEKİ ALTINLARI BOZUYOR
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"LİKİDİTE SORUNU YAŞAYAN ÜLKELER, ELLERİNDEKİ ALTINLARI BOZUYOR"

Mustafa Atayık, altının yükselişini hem destekleyen hem de zaman zaman gerileyerek düzeltme yapmasına yol açan bir diğer unsurun ise petrol fiyatları olduğunu işaret ederek, şunları kaydetti:

"Petrolde tarihi dip noktaların görülmesi ve üretici ülkeler aralarında anlaşsalar bile piyasalardaki talep azlığı nedeniyle fiyatların bir türlü istenen rakamlara çıkmaması, finans piyasalarını tedirgin ediyor. Düşük petrol fiyatları nedeniyle likidite sorunu yaşayan ülkeler, bu kez bu sorunlarını ve açık pozisyonlarını gidermek amacıyla özellikle ay sonlarında ellerindeki altınları bozma yolunu tercih ediyor. Bu durum da altının ons fiyatında 1,700 dolar seviyeleri görülse bile geri çekilişleri görmemize yol açıyor."

ABD ve AB ülkelerinin destek paketleriyle piyasada yaşanan likidite bolluğunun gelişmiş ülkelerde doların fiyatını düşürdüğünü aktaran Atayık, bu durumun gelişmekte olan piyasalarda doların fiyatını yükselttiğini söyledi.

"YATIRIM İÇİN ALTIN BİRİKİMİ YAPACAKSANIZ FİZİKİ ALTIN ALIN"

İKO Başkanı Atayık, salgın gündemiyle tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçerken, dünyada bazı madenlerin rafinerilerinin düşük kapasiteyle çalıştığını, uçak kargolarının açık olduğunu ancak lojistik ve gümrüklerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Dünya kuyumculuk piyasasının da bir süredir nispi olarak kapalı halde bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Ekranlarda anlık olarak yansıyan fiyatları incelerken şuna dikkat edilmeli; piyasada 1 kontrat fiziki altın işlem görüyorsa 300-400 kontrat kağıt üzerinde işlem görüyor. Dolayısıyla altının onsunda oluşan 1,700 dolar rakamları, içinde bulunduğumuz sürecin bir ürünü. Reel olarak bu fiyatın piyasada bir karşılığı yok, bu fiyatlara köpük veya spekülatif hareketler olarak bakmakta yarar vardır.

Sektör olarak ısrarla hep söylüyoruz; yatırım için altın birikimi yapacaksanız kuyumculara gelerek fiziki altın alın. Altın takı ve mücevher alın. Düğünde hediye edilen altınlar, sevdikleriniz için aldığınız altın takı, mücevher ve incili takılar, her ay maaşınızdan artırarak yaptığınız altın birikimleri böyle zor ve sıkıntılı süreçlerde sorunların aşılması için can simidi oluyor. Bu nedenle hediye olarak aldığınız altın takı ve mücevherler, kriz zamanlarında her zaman günü kurtaran, yüzünüzü güldüren yatırım olarak işlevini yerine getiriyor."

"DÜNYANIN TEK GERÇEK PARASI ALTINDIR"

Mustafa Atayık, geçmiş krizlerde olduğu gibi bu salgın sürecinde de vatandaşların, ellerindeki bilezikleri, kolye, küpe ve diğer altın birikimlerini bozdurmak amacıyla kuyumcuların yolunu tuttuğunu, altın takıların bozdurularak ekonomiye kazandırılması ile de çarkların yeniden döndüğünü söyledi.Atayık, "Unutulmamalı ki dünyanın tek gerçek parası altındır. Önümüzdeki aylarda piyasanın üzerindeki kara bulutlar dağılınca ons fiyatlarında aşağı doğru geri çekilişleri yeniden görebiliriz. Ancak öyle görünüyor ki haziran ayında dünya ekonomilerinde normalleşme sürecine geçilse bile salgın sürecinin ekonomilere faturası ve hasar tespitleri, ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelecek enflasyon, büyüme konusundaki veriler, altın ve döviz fiyatlarındaki rallinin bir süre daha devam etmesini sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

"ALTININ ONSU, HIZLA 1,650 DOLAR VE ALTINA GEVŞEYEBİLİR"

İKO Başkanı Atayık, 2020 yılına 478 TL'yle başlayan çeyrek altının, yüzde 32 artışla nisan ayında 633 TL'yi gördüğünü, yıla 291 TL'yle başlayan gram altının geçen hafta 389,5 TL'ye kadar çıkarak yüzde 30'un üstünde prim yaptığını hatırlattı.

Atayık, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi iç piyasada altın, hem doların TL karşısındaki ederi hem de küresel piyasalardaki ons değerleri üzerinden belirleniyor. Bu nedenle çeyrek altın ve gram altın fiyat aralıkları öngörülerinde dolar/TL kotasyonları çok önemlidir. Dün açıklanan enflasyon verileri beklenildiği gibi düşük çıktı. Bu hafta içerisinde döviz likiditesi konusunda kamu ve özel sektörden yurt dışı borçlanma enstrümanlarıyla ilgili gelecek olumlu haber akışı, dolar fiyatını 7 TL'den ilk etapta 6,90-6,70 TL aralığına çekebilir. Aksi durumda, uzmanların öngörüsüyle altının gramında 389 TL ve üstünü görmek olası olabilir. Pek ihtimal vermiyorum ancak analistlerin tahminlerine göre doların 7 TL üzeri çıkışı devam eder, altının onsu da direnç olarak gösterilen 1,740 seviyesini kırarsa bir süredir dile getirilen gram altında 400 TL'yi de görebiliriz.

Diğer yandan, birçok uzmanın işaret ettiği gibi petrol üreten ülkeler başta olmak üzere yatırımcılar, petroldeki düşük fiyat nedeniyle oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için nisan ayında yapmaları beklenen altın satışlarını bu ay içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu durumda altının onsu, hızla 1,650 dolar ve altına gevşeyebilir. Bu nedenle analistler ve uzman isimlerin tavsiye ettiği gibi ons fiyatı ve doların geri çekilişlerinde 350 TL ve altındaki gram fiyatları, 590-540 TL ve altındaki çeyrek altın seviyeleri alım için yatırımcılarımıza fırsat sunabilir."

14İSTANBUL - ANKARA DÖVİZ KURLARI SON DURUM
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İSTANBUL - ANKARA DÖVİZ KURLARI SON DURUM

Döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,1610 7,1620

Avro 7,7340 7,7350

Sterlin 8,8410 8,8840 ANKARA

ABD Doları 7,1600 7,2200

Avro 7,7300 7,8000

Sterlin 8,7400 8,9240

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