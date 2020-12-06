Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? 6 Aralık canlı altın fiyatları ve uzmanlardan altın yorumları

Uzun bir süredir son dakika gelişmeleri ile takip edilen altın fiyatları, geçtiğimiz ay sonunda gerilediği 447 TL seviyesinin üzerine çıkarak 461 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Pandemi dönemindeki belirsizlikler dolayısıyla pek çok kişinin geçtiğimiz mart ayı itibariyle ivme kazanmaya başlayan altın fiyatları, 535 TL zirvesini gördükten sonra aşı haberlerinin etkisiyle inişe geçti. Analistlerden gelen yorumlara göre altın fiyatları geçtiğimiz ayı yüzde 5,5 değer kaybederek tamamladı ve son 4 yılın en kötü ay sonu performansını gösterdi. Peki, altın fiyatları düşer mi artar mı? İşte, 6 Aralık 2020 altın fiyatları bilgisi ve piyasalardan güncel bilgiler