Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? 6 Aralık canlı altın fiyatları ve uzmanlardan altın yorumları
Son dakika gelişmeleri ile takip edilen altın fiyatları, 6 Aralık Pazar günü yatay seyrini sürdürüyor. Türkiye ve dünya piyasalarından gelen haberler ve gelişmelere göre anlık olarak pozisyon alan altın fiyatları, 6 Aralık Pazar günü 461 TL'lik yatay seyir ile devam ediyor. Ons bazında son 4 yılın en kötü performansını gösteren altın fiyatları, yüzde 5,5'lik değer kaybıyla geçtiğimiz ay 1776 dolar seviyesine kadar geriledi. Aşı gelişmeleri ve küresel piyasalardaki haraketlilik dolayısıyla altın fiyatları düşer mi, artar mı sorusu da pek çok yatırımcının kafasındaki soru işaretini oluşturdu. Peki, İşte, 6 Aralık altın fiyatları için son dakika gelişmeler ve analistlerden gelen altın yorumları bilgisi
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Uzun bir süredir son dakika gelişmeleri ile takip edilen altın fiyatları, geçtiğimiz ay sonunda gerilediği 447 TL seviyesinin üzerine çıkarak 461 TL'den işlem görmeye devam ediyor. Pandemi dönemindeki belirsizlikler dolayısıyla pek çok kişinin geçtiğimiz mart ayı itibariyle ivme kazanmaya başlayan altın fiyatları, 535 TL zirvesini gördükten sonra aşı haberlerinin etkisiyle inişe geçti. Analistlerden gelen yorumlara göre altın fiyatları geçtiğimiz ayı yüzde 5,5 değer kaybederek tamamladı ve son 4 yılın en kötü ay sonu performansını gösterdi. Peki, altın fiyatları düşer mi artar mı? İşte, 6 Aralık 2020 altın fiyatları bilgisi ve piyasalardan güncel bilgiler
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ALTIN FİYATLARI 6 ARALIK 2020
Gram altın, 6 Aralık Pazar günü 461 TL'den satılırken 457 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 747, satış fiyatı 762 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.494, satış fiyatı 1.524 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.073 , satış fiyatı 3.104 TL,
Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti. Dolar/TL'deki gerileme de altının gram fiyatındaki düşüşü de hızlandırdı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.
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ALTININ ONSUNDAN 4 YILIN EN KÖTÜ AYLIK PERFORMANSI
Kasım ayında 1965 doları test eden altının ons fiyatı da daha sonra 1.775 dolar sınırına kadar geriledi. Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı,
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.
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Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Kovid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.
Altının ons fiyatı kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara kadar geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı böylece 4 ay üst üste düşüş kaydetti.
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ALTIN FİYATLARI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kasım ayında kayda değer bir şekilde azalan altın fiyatları, aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti. Analistler, Kovid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin altının ons fiyatını desteklemesiyle, gram altında da yükselişler görüldüğünü kaydetti.
Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.