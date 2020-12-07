Son dakika altın fiyatları 7 Aralık 2020: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Günün altın yorumları
Ons bazında son dakika gelişmelerini yakından takip eden altın fiyatları, küresel gelişmelerden doğrudan etkilenen yatırım araçları arasında yer alıyor. Özellikle aşı haberlerinden doğrudan etkilenerek bir anda 90 TL civarında düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni güne ise 462 TL seviyesinden giriş yaptı. Gram içinin gözlenen bu çıkışın ardından pek çok kişinin aklındaki soru işareti ise altın fiyatları düşecek mi, artacak mı sorusu oldu. Peki, analistler altın yorumları hakkında neler söylüyor? İşte, 7 Aralık 2020 altın fiyatları ve günün altın yorumları bilgileri
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Altın fiyatları son durumu ile yeni haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor. Corona virüs başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden doğrudan etkilenen altın fiyatlarının son durumunu merak eden yatırımcılar, anlık ve canlı altın takibi ekranını ziyaret ediyor. Haftalık bazda borsa, altın ve euro yatırımcısına kazandırırken dolar kaybettirdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatında son durum...
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ALTIN FİYATLARI 7 ARALIK 2020
Gram altın, 7 Aralık Pazartesi günü 462 TL'den satılırken 458 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 748, satış fiyatı 763 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.496, satış fiyatı 1.527 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.079 , satış fiyatı 3.110 TL,
Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti. Dolar/TL'deki gerileme de altının gram fiyatındaki düşüşü de hızlandırdı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.
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ALTININ ONSUNDAN 4 YILIN EN KÖTÜ AYLIK PERFORMANSI
Kasım ayında 1965 doları test eden altının ons fiyatı da daha sonra 1.775 dolar sınırına kadar geriledi. Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı,
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktardı.
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Bu yükselişlere karşın dolar endeksindeki yükseliş, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarının altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söyleyen analistler, Kovid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini vurguladı.
Altının ons fiyatı kasım ayında yüzde 5,5 değer kaybederek 1.776,61 dolara kadar geriledi ve 4 yılın en kötü aylık performansını gerçekleştirdi. Altının ons fiyatı böylece 4 ay üst üste düşüş kaydetti.
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ALTIN FİYATLARI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kasım ayında kayda değer bir şekilde azalan altın fiyatları, aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti. Analistler, Kovid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin altının ons fiyatını desteklemesiyle, gram altında da yükselişler görüldüğünü kaydetti.
Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.