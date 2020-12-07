Son dakika altın fiyatları 7 Aralık 2020: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Günün altın yorumları

Altın fiyatları son durumu ile yeni haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor. Corona virüs başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden doğrudan etkilenen altın fiyatlarının son durumunu merak eden yatırımcılar, anlık ve canlı altın takibi ekranını ziyaret ediyor. Haftalık bazda borsa, altın ve euro yatırımcısına kazandırırken dolar kaybettirdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatında son durum...