Son dakika... Altın fiyatları 3 Aralık canlı takip: Bugün gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları

Altın fiyatları 3 Aralık Perşembe günü ons bazında 1843 dolar seviyesini gördü. Türkiye piyasalarında gram bazında işlem göre altın fiyatları, güne 465 TL seviyesinde başladı. Gün ortasında 462 seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile de takip edilmeye başlandı. Analistlerden gelen altın yorumları ise 10 Aralık tarihindeki Avrupa Merkez Bankası toplantısını işaret etti. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte, 3 Aralık canlı ve anlık altın fiyatları bilgileri



ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?



Bir süre 1760 dolar seviyelerinde gezinmesinin ardından yeniden 1800 üzerine çıkan ons altın fiyatları, yakın takipte yer almaya devam ediyor. Tamamen küresel piyasalara paralel bir seyir içerisinde yer alan ons altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın gibi seçeneklerle takip ediliyor. Çin ve Amerika piyasalarının üzerinde hızlı reaksiyon gösterdiği altın fiyatları, 3 Aralık Perşembe gününe 464 TL'den merhaba dedi. İşte, o konuda analistlerden gelen altın yorumları