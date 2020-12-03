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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Altın fiyatları 3 Aralık canlı takip: Bugün gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları
GeriEkonomi Son dakika... Altın fiyatları 3 Aralık canlı takip: Bugün gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 18:53 | 

Son dakika... Altın fiyatları 3 Aralık canlı takip: Bugün gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları

Son dakika haber... Altın fiyatları gram altın çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar tarafından anlık takip ediliyor. 3 Aralık Perşembe günü altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından gözler uzmanların son dakika açıklamalarına çevrildi. Bugün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 750,00 lira oldu. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve düşüş eğilimini sürdüren dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Peki, bugün gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte, uzmanların altın yorumları ve canlı altın fiyatlarında son durum.

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Altın fiyatları 3 Aralık Perşembe günü ons bazında 1843 dolar seviyesini gördü. Türkiye piyasalarında gram bazında işlem göre altın fiyatları, güne 465 TL seviyesinde başladı. Gün ortasında 462 seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları, çeyrek ve yarım gibi seçenekleri ile de takip edilmeye başlandı. Analistlerden gelen altın yorumları ise 10 Aralık tarihindeki Avrupa Merkez Bankası toplantısını işaret etti. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte, 3 Aralık canlı ve anlık altın fiyatları bilgileri

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Bir süre 1760 dolar seviyelerinde gezinmesinin ardından yeniden 1800 üzerine çıkan ons altın fiyatları, yakın takipte yer almaya devam ediyor. Tamamen küresel piyasalara paralel bir seyir içerisinde yer alan ons altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın gibi seçeneklerle takip ediliyor. Çin ve Amerika piyasalarının üzerinde hızlı reaksiyon gösterdiği altın fiyatları, 3 Aralık Perşembe gününe 464 TL'den merhaba dedi. İşte, o konuda analistlerden gelen altın yorumları

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,00 458,20 459,80 460,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.020,00 3.041,00 3.030,00 3.051,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,00 422,00 420,00 424,00

Lira(Tam) Ziynet 2.951,00 2.971,00 2.961,00 2.981,00

Yarım Ziynet 1.475,00 1.485,00 1.481,00 1.491,00

Çeyrek Ziynet 738,00 743,00 740,00 750,00

3ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK 2020
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ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK 2020

Gram altın, 3 Aralık Perşembe günü 463 TL'den satılırken 459 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 749, satış fiyatı 764 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.500, satış fiyatı 1.529 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.084 , satış fiyatı 3.115 TL,

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN YORUMLARI: 2021 ALTININ YILI OLACAK
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ALTIN YORUMLARI: 2021 ALTININ YILI OLACAK

2021 YILI ALTININ YILI OLACAK
Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü

Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.

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Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.

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Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.

7ALTIN YORUMLARI 3 ARALIK 2020
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ALTIN YORUMLARI 3 ARALIK 2020

GRAM ALTINDA SATIŞLAR HIZLANABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.

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ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

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Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.

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