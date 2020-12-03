Son dakika... Altın fiyatları 3 Aralık canlı takip: Bugün gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,00 458,20 459,80 460,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.020,00 3.041,00 3.030,00 3.051,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,00 422,00 420,00 424,00
Lira(Tam) Ziynet 2.951,00 2.971,00 2.961,00 2.981,00
Yarım Ziynet 1.475,00 1.485,00 1.481,00 1.491,00
Çeyrek Ziynet 738,00 743,00 740,00 750,00