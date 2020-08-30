Son dakika... Altın alacaklar dikkat! Fed etkisi ve beklentiler...

Büyüme ve enflasyon bekleniyor ÖNÜMÜZDEKİ hafta yoğun sayılabilecek bir iç ekonomik gündemden söz etmek mümkün. Pazartesi 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme verisi (GSYH) ve dış ticaret dengesi var. Koronavirüs’ün ekonomiyi vurduğu ikinci çeyrekte (mart-haziran dönemi) yüzde 10’un üzerinde bir daralma bekleniyor. Bu küresel ekonomi için de geçerli bir durum. Euro Bölgesi’nde yüzde 13-15 oranında küçülmeler görülürken ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31.7 daraldı.