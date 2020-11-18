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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Ali Koç malikane satın aldı... Hollywood'a komşu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor
GeriEkonomi Son dakika... Ali Koç malikane satın aldı... Hollywood'a komşu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 13:01 | 

Son dakika... Ali Koç malikane satın aldı... Hollywood'a komşu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Ünlü iş insanı Ali Koç'un Los Angeles Bird Streets'ten ultra lüks malikane satın aldığı ortaya çıktı. Ünlü emlak haber sitesi Dirt yazı işlerinden James McClain'ın haberine göre Koç, ABD'nin zengin ve ünlü ailelerine komşu oluyor.

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Ali Koç, Los Angeles Bird Streets'ten dudak uçuklatan fiyata ultra lüks malikane satın aldı. Hollywood’un popüler bölgelerinden Sunset Strip’i tepeden gören malikanenin içinde yok yok... İşte görseller ve özellikleri...

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Ali Koç'un aldığı malikanede en son lüks teknolojilerle el yapımı ısmarlama kaplamalar bulunuyor.

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22 dönümlük bir arsa üzerinde özel inşa edilen malikanede son teknoloji ev otomasyonundan sinema salonuna hatta bir atriyum bahçesine kadar birçok özellik bulunuyor.

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Özel inşa edilen cam malikane yaklaşık bir yıldır müşteri arıyordu.

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2019'da 19 milyon dolardan yani metrekaresi 2 bin dolardan fazla bir ücrete satışa çıkmıştı.

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Koç'un satın aldığı malikaneye indirim yapıldı ve 14.5 milyon dolardan satışı gerçekleştirildi. ABD basının iddialarına göre Koç ödemeyi nakit olarak yaptı.

7MALİKANEDE YOK YOK
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MALİKANEDE YOK YOK

Ultra lüks mülkün içinde spor salonu ve sinema salonu bulunuyor. Aynı zamanda avlu içinde bir de bahçe yer alıyor.

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Binada 836 metrekare bir yaşam alanı bulunuyor. 8 banyo ve 5 yatak odasından meydana gelen malikanede 1.240 metrekarelik yer altı garajı bulunuyor. Buraya da tam tamına 6 araç sığıyor.

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Ayrı bir barın yer aldığı malikanede mini buzdolabı bulaşık makinesi gibi ihtiyaçlar da karşılanmış. Bar dışında mutfak ise özel bir tasarımcı tarafından geliştirilmiş ve cam kapılar sayesinde manzaranın evin her yerinden görüldüğü vurgulanıyor.

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Salonda bir şömine bulunduğu belirtilirken evin içinde 4 ayrı misafir yatak odası bulunuyor. Bunların her birinde ise banyo yer alıyor.

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Yatak odaların birinde yer alan master süit devamında odayı şehir manzaralı bir balkona açıyor.

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Evin dışında ölçülerinin net bir şekilde belirtilmediği bir havuz yer alıyor. Havuz da yine muhteşem bir manzaraya sahip.

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Havuzun etrafında da dinlenme alanları ve spa alanları yer alıyor.

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Cadde tarafında özel kilitli ve kameralarla izlenen bir giriş kapısı olduğu belirtilirken ön kapıdan önce bir yapay şelale tasarlandığı aktarılıyor.

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Los Angeles’ın ünlü Bird Caddesi’nde yer alan malikane Hollywood’un popüler bölgelerinden Sunset Strip’i tepeden görüyor ve Pasifik Okyanusu ile Catalina Adası manzarasına sahip.

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Forbes, Koç’un net varlığının 1 milyar dolar, tüm aile varlığının ise 8 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

17ÜNLÜ GİRİŞİMCİNİN ARAZİSİ
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ÜNLÜ GİRİŞİMCİNİN ARAZİSİ

Malikanenin ünlü girişimci Harry Morton’ın arazisi üzerinde yapıldığı belirtildi.

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Ünlü girişimci Pink Taco lokantalar zincirini kurduktan sonra The Viper Room isimli bir işletme ile zengin olmuştu. Ancak 2019'da hayatını kaybetmişti.

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