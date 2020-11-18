Son dakika... Ali Koç malikane satın aldı... Hollywood'a komşu oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Ayrı bir barın yer aldığı malikanede mini buzdolabı bulaşık makinesi gibi ihtiyaçlar da karşılanmış. Bar dışında mutfak ise özel bir tasarımcı tarafından geliştirilmiş ve cam kapılar sayesinde manzaranın evin her yerinden görüldüğü vurgulanıyor.