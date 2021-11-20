Son dakika... Akın akın gelip kişi başı 500 Euro harcıyorlar! Hafta sonu 12 bin, hafta içi 7 bin turist...

Gelen turistlerin yaptıkları alışveriş ile kent esnafının yüzünün güldüğünü belirtip, fiyat tarifesine uymaları gerektiği yönünde uyarıda bulunan Zıpkınkurt, "Esnafın yüzünü turistler yaptıkları alışverişler ile güldürüyor, fakat benim uyarım var esnafın tarifeye uyması gerekiyor yani yerli vatandaşa ayrı, yabancı turiste farklı tarife uygulamamaları gerekiyor çünkü fiyat tarifelerine uymuyorlar, yabancı farklı, yerliye farklı fiyat uyguladıkları zaman yarın bu misafirleri komşu illere, komşu ilçelere kaçırırız. Dolayısıyla buna hassas olmaları lazım, tüm işletmelerin" dedi.