Son Dakika: Aileler onayladı, Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Yılın en sürpriz aşkına imza atan Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden güzel haberler var. Aldığım duyumlara göre çift, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
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Ocak ayından bu yana birlikte olan sevgililer, temmuzda sosyal medyadan birlikte ilk fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.Çok mutlu olan çift, ailelerinin de onayını almış.
Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.
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Göktürk’te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyor. Ancak yılbaşında yurtdışına giderek sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururlarsa da hiç şaşırmayın! Benden söylemesi...
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Yeni aplikasyona Koç’tan lansman
Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarın kulüple ilgili her şeyi bir arada bulacağı bir telefon aplikasyonu geliştirdi. “Mohikan” ismi verilen app’in lansmanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un himayesinde 27 Ekim’de Ülker Arena’da yapılacak. 30-40 kişilik bir davetli grubunun ağırlanacağı lansmanda aplikasyonun detayları paylaşılacak.
Taraftar, Fenerbahçe’yle ilgili her türlü bilgiye “Mohikan” üzerinden ulaşacak ve hatta alışveriş yapma imkanı da bulacak. Yeni aplikasyon, takıma da taraftara da hayırlı olsun...
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Sanat buluşmasına az kaldı
Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen Artweeks@Akaretler, 28 Ekim Çarşamba günü Akaretler Sıraevler’de kapılarını açıyor. Farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren Artweeks@Akaretler, uzun bir aradan sonra sanatçılara ve galerilere sanatseverlerle bir araya gelme fırsatı sunuyor. Sanat buluşmasında ünlü işkadını Şerife Bilgili Ercantürk’ün de kişisel sergisi yer alacak. Futbol yıldızı Volkan Demirel’in, Dr. Baha Toygar ile birlikte oluşturduğu koleksiyondan sergilenecek özel seçkinin de ilgi çekeceğini düşünüyorum.
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Yeni ismiyle eski yerinde
Mehmet Davran’ın işletmeciliğini yaptığı Meftun, konuklarını artık ‘Melanj’ adıyla ağırlıyor. Eski yerinde yeni ismi ve dekoruyla yola devam eden Melanj’da bu akşam Mert Davran sahne alacak. Mert Davran, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak “Arabesk Geceleri”nde sahne alacak. Cumartesi geceleri ise sahne Özgün’e emanet edilecek. Ayda bir kez de Ayla Çelik aşk şarkılarıyla müdavimlerini mest edecek. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra güzel bir yenilik ve heyecanla kapısını açan Melanj’da kış sezonu boyunca sürpriz isimler sahneye çıkacak.