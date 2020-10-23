Son Dakika: Aileler onayladı, Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Yeni aplikasyona Koç’tan lansman Fenerbahçe Spor Kulübü, taraftarın kulüple ilgili her şeyi bir arada bulacağı bir telefon aplikasyonu geliştirdi. “Mohikan” ismi verilen app’in lansmanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un himayesinde 27 Ekim’de Ülker Arena’da yapılacak. 30-40 kişilik bir davetli grubunun ağırlanacağı lansmanda aplikasyonun detayları paylaşılacak.



Taraftar, Fenerbahçe’yle ilgili her türlü bilgiye “Mohikan” üzerinden ulaşacak ve hatta alışveriş yapma imkanı da bulacak. Yeni aplikasyon, takıma da taraftara da hayırlı olsun...