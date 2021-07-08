Son dakika: AFAD ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Temmuz il il hava durumu raporu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde çok kuvvetli (51-85 kg/m²) olması bekleniyor.



BOLU 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.