Son dakika: AFAD ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? İşte 8 Temmuz il il hava durumu raporu
Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Marmara'nın doğusunda perşembe günü kuvvetli yağış etkili olacak. Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da yarın Anadolu Yakası ile zamanla il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava sürerken AFAD, Bilecik, Bolu, Bartın, Ankara, Çankırı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerindeki yağışlara karşı tedbirli olunmasını istedi. İşte, 8 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...
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Hava durumu tahminleri yağışlı havalar devam ederken perşembe günü için belli oldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi. Son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yağışların Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'nin Kandıra ve Kartepe ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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AFAD'DAN UYARI
AFAD'ın Twitter adresinden yarınki yağışlar için uyarı yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Bu gece saatlerinden sonra;
Bilecik, Bolu, Bartın, Ankara, Çankırı, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
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İL İL HAVA DURUMU
MARMARA Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakası ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-85 kg/m²) olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Anadolu Yakası ile zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
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EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Isparta'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri, gece saatlerinde Çankırı çevreleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimleri ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı’nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere'de kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde çok kuvvetli (51-85 kg/m²) olması bekleniyor.
BOLU 17°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 22°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 24°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C Parçalı bulutlu
BAYBURT 11°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C Parçalı bulutlu
TRABZON 22°C, 27°C Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 35°C Az bulutlu
VAN 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.