Son dakika... AÇIKLANDI: 2021 LGS sonuçları MEB tarafından paylaşıldı… İşte MEB LGS sonuç ekranı
LGS sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. İşte MEB LGS sonuç ekranı
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2021 LGS sonuçları günler öncesinden de duyurulduğu gibi 30 Haziran tarihinde MEB.gov.tr adresinden açıklandı. Bu yıl LGS'de tam puan alan öğrenciler, LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor. LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, LGS sonuçlarına tercihte bulunabilecek. İşte MEB LGS sonuç ekranı
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LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
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MEB'İN RESMİ ADRESİNE İLGİ
LGS sınav sonuçları bugün MEB. gov.tr'den ilan edilecek. Sınav sonuçları için beklenen tarihin gelmesiyle beraber söz konusu internet sitesinde zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, problemin yoğunluktan kaynaklandığı düşünülüyor.
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SONUÇLARLA YÜZDELİK DİLİMLER DE ÖĞRENİLECEK
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu ve takvimi de açıklanacak. Kılavuzda sınavla öğrenci alan liselerin bilgileri ve tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmesi amacıyla geçen yılın yüzdelik dilimleriyle ilgili bilgiler yer alacak. Ancak bu yıl geçen yıla oranla daha az öğrencinin sınava girmiş olması, açıklanacak yüzdelik dilimlerde oynama olabileceğine işaret ediyor.
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LGS 2021 ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ KAYIT TAKVİMİ
1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması * 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları * 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları
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2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar * 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar * 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi
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SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
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c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
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d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.