Son dakika... ABD'li modelden Trump'a şok cinsel taciz suçlaması! 'Beni zorla tuttu'

O dönemde 24 yaşında olduğunu belirten Dorris, “Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala bu konu hakkında çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradı” ifadelerini kullandı.