Son dakika... ABD'li modelden Trump'a şok cinsel taciz suçlaması! 'Beni zorla tuttu'

Trump Kampanyası Hukuk Danışmanı Jenna Ellis, İngiliz The Guardian Gazetesi'ne konuşan eski model Amy Dorris'in Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvası'nda cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız." ifadesi kullanıldı.



Trump hakkında Kasım 2016 seçimlerinden önce de başka kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı.