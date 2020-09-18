Son dakika... ABD'li modelden Trump'a şok cinsel taciz suçlaması! 'Beni zorla tuttu'
ABD’li model ve oyuncu Amy Dorris, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine 1997 yılında düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası'nda cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Kasım ayında seçime girecek olan ABD Başkanı'nın kampanya ofisi Amy Dorris'in taciz iddialarını reddetti.
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Trump’ın kendisini taciz ettiğini ve vücuduna dokunduğunu öne süren Dorris, ABD Başkanı'nın zor kullanarak kaçmasına da izin vermediğini söyledi.
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O dönemde 24 yaşında olduğunu belirten Dorris, “Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala bu konu hakkında çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradı” ifadelerini kullandı.
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İki kız çocuğu annesi olan Dorris, yaşadığı taciz hakkında konuşmaya ilk olarak Trump’a benzer suçlamanın yapıldığı 2016 yılından önceki seçimlerde konuşmaya karar verdiğini ancak bunun ailesine zarar verebileceğini düşünerek vazgeçtiğini belirtti.
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“Şu anda kızlarım 13 yaşına girmek üzere ve onlara kimsenin rızaları olmadan bir şey yapamayacaklarını öğretmek istiyorum. Onlara sessiz kalmayarak rol modeli olmak istedim” diyen Dorris, neden şu anda konuşmaya karar verdiğini açıkladı.
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Bununla birlikte Dorris, Guardian’a yaşadığı cinsel tacizi belgelemek için ABD Açık’a katıldığına dair biletleri ve o zamanlar gayrimenkul yatırımcısı olan ve ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’la çektirdiği altı fotoğrafı sundu.
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Trump Kampanyası Hukuk Danışmanı Jenna Ellis, İngiliz The Guardian Gazetesi'ne konuşan eski model Amy Dorris'in Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvası'nda cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız." ifadesi kullanıldı.
Trump hakkında Kasım 2016 seçimlerinden önce de başka kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı.
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Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine yeniden adaylığını koyan ABD Başkanı Trump’ın avukatları ise Dorris’in cinsel taciz iddialarını kesin bir dille reddetti.