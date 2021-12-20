Son dakika: ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

CNN International'a konuşan Fauci '30'u spike proteininde ve 10 veya 12'si reseptör bağlama alanında olmak üzere 50 mutasyona sahip bir virüse sahip olduğunuz bir anda ortaya çıktı' dedi ve bunu 'eşi görüşmemiş bir şey' olarak tanımladı.