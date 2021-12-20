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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 07:41 | 

Son dakika: ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

Dünya tabiri caizse haftalardır Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor. Kısa sürede gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi haline gelen Omicron ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve dünya genelinde 5 milyondan fazla cana mal olan Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmüyor.
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Güney Afrika'da tespit edilen ve buradan onlarca ülkeye yayılan varyant dünya genelinde bir panik dalgasının oluşmasına neden olmuş durumda.
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Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.
4OMICRON İTİRAFI

OMICRON İTİRAFI

ABD'nin en yetkili sağlık yetkilisi olarak gösterilen Fauci Omicron benzeri bir varyanta hazırlıklı olduklarını ancak Omicron'un mutasyonlarının kapsamını öngöremediklerini itiraf etti.
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CNN International'a konuşan Fauci '30'u spike proteininde ve 10 veya 12'si reseptör bağlama alanında olmak üzere 50 mutasyona sahip bir virüse sahip olduğunuz bir anda ortaya çıktı' dedi ve bunu 'eşi görüşmemiş bir şey' olarak tanımladı.
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Omicron'dan potansiyel rekor ölüm oranını öngören Fauci, 'Ülkenin bazı bölgelerinde, özellikle aşı düzeyinin düşük olduğu bölgelerde, hastane sistemi üzerinde önemli bir baskı göreceğiz' dedi.
7EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ

EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?

Doktorlar ısrarla aşı olanlarda semptomların daha hafif olduğunu söylüyor. Peki Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?
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İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
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UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.
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UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ula
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Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
12BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...
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Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi
kuru öksürük
Aşırı yorgunluk
Hafif kas ağrıları
Gece terlemeleri
14OMICRONU KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

OMICRON'U KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

Uzmanlar bir süredir bu semptomlardan en belirgin olanının 'boğazda kaşıntı hissi' olduğunun altını çiziyor.
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Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.
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Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Coetzee, 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' demişti.
17İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.
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Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.
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