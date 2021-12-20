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Son dakika: ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci Omicron ile ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.
CNN International'a konuşan Fauci '30'u spike proteininde ve 10 veya 12'si reseptör bağlama alanında olmak üzere 50 mutasyona sahip bir virüse sahip olduğunuz bir anda ortaya çıktı' dedi ve bunu 'eşi görüşmemiş bir şey' olarak tanımladı.
EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?
Doktorlar ısrarla aşı olanlarda semptomların daha hafif olduğunu söylüyor. Peki Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?
UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.
Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.