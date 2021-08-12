Son dakika: ABD'den flaş aşı kararı! Geri adım attılar

NEDEN KARARINI DEĞİŞTİRDİ? Daha önce FDA ve pek çok sağlık uzmanı, çift doz ile aşılanmış Amerikalıların destekleyici bir doza ihtiyaç duyduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söylemişti. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar FDA'nın geri adım atmasına neden oldu.