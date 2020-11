Son Dakika.. ABD seçim sonuçları: Kritik eyalette kazanan isim belli oldu.. Hangi aday önde gidiyor? Trump mı, Biden mı?

05.10 | CNN: New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden kazanabilir Amerikan yayın kuruluşu CNN, New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanacağını öngörüyor. New York'un 29, New Jersey'nin ise 14 seçici kurul delegesi bulunuyor. Söz konusu iki eyaleti de 2016 seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton kazanmıştı.