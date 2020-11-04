Son Dakika.. ABD seçim sonuçları: Kritik eyalette kazanan isim belli oldu.. Hangi aday önde gidiyor? Trump mı, Biden mı?

10.20 | Trump: Bu seçimi çoktan kazandık



ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından Biden'a Twitter'dan verdiği cevabın ardından gazetecilerin karşısına geçti. "Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam" diyen Trump, Demokratları yine hırsızlıkla suçlarken "Bizi yakalamaları imkânsız. Büyük ihtimal başkanınız olacağım. Bu seçimi çoktan kazandık" dedi.



Trump, seçimlerde büyük yolsuzluklardan şüphelendiklerini belirterek, gerektiği takdirde seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceklerini ifade etti. Yüksek Mahkeme'ye çağrı yapan Trump, "Oy vermeleri durdurmalarını istiyoruz. Artık 'sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı' denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an" ifadelerini de kullandı.



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Nebraska farklı statüye sahip iki eyaletten biri. Maine ile Nebraska dışında tüm eyaletlerde seçici kurul üyelerinin seçimi tüm eyaletlerde oy çoğunluğunu alan adayla bağlantılı. Örneğin 55 delegesi bulunan Califoria'da oyların çoğunu alan adayın partisi tarafından önerilen kişiler söz konusu seçici kurulda yer alıyor.



Fakat Nebraska ve Maine'de prosedür farklı. Burada delege seçimi nispi sisteme göre yapılıyor. Bu kapsamda Nebraska'da Biden bir delege, Trump ise dört delege kazanmış durumda.



Buna göre Nebraska'da üç delege çıkaracağı tahmin edilen Trump, dört delegeye sahip olunca toplamdaki temsilci sayısı 213 oldu. Biden'ın seçici kurul temsili ise 224 olarak tahmin ediliyor.