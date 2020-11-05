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Son Dakika.. ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı önde? İşte anbean son durum hakkında bilgiler
ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanlık Seçimleri yakından takip ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden delege sayısında yarışı önde götürüyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, 'Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini' yazdı.
ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ABD seçim sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniliyor. ABD halkı, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...
06.10 | CNN: Trump sonucu duyunca talimat yağdırdı, valilere öfkeli telefonlar açtı
Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı.
03.36 | Trump'ın ekibi Chatham bölgesi için harekete geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.
Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.
Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.
02.00 | Trump'tan Michigan iddiası
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.
00.15 | Bill Stepien: Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien: “Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor”
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