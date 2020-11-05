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Hürriyet
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Dünya
Fotoğraflar: AA-DHA-İHA-AFP
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 08:47 | 

Son Dakika.. ABD seçim sonuçları: ABD seçimlerinde Trump mı, Biden mı önde? İşte anbean son durum hakkında bilgiler

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Başkanlık Seçimleri yakından takip ediliyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden delege sayısında yarışı önde götürüyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi.  Öte yandan CNN, 'Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini' yazdı.

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ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ABD seçim sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniliyor. ABD halkı, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...

206.10 | CNN: Trump sonucu duyunca talimat yağdırdı, valilere öfkeli telefonlar açtı
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06.10 | CNN: Trump sonucu duyunca talimat yağdırdı, valilere öfkeli telefonlar açtı

Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı.

303.36 | Trumpın ekibi Chatham bölgesi için harekete geçti
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03.36 | Trump'ın ekibi Chatham bölgesi için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.

Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.

402.05 | Joe Biden Michiganı kazandı
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02.05 | Joe Biden Michigan'ı kazandı

ABD başkanlık seçimlerinde 16 delegeye sahip Michigan'da Demokratların adayı Joe Biden seçimi kazandı.

502.00 | Trumptan Michigan iddiası
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02.00 | Trump'tan Michigan iddiası

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.

600.15 | Bill Stepien: Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz
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00.15 | Bill Stepien: Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien: “Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor”

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00.14 | Biden: Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye sahibim

ABD Başkan Adayı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Bu akşam uzun bir akşam olacak. Basına çok teşekkür ederim buraya geldiği için. Değerli Amerikan halkı dün bir kez daha demokrasinin bu ulusun kalp atışı olduğu kanıtlandı. Salgının karşısında bile çok sayıda oy kullandı Amerikan halkı. Eğer bir şüpheniz varsa artık olmamalı. Çünkü hükümet halkı için çalışıyor. Burada halkın sözü geçer. Güç kimsenin eline geçemez. Halktan gelir. Onların iradesidir. Bu ABD başkanını belirler. Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye sahibim. Burada başkanlığımı ilan edemem. Oyların sayılmasını bekleyeceğiz. Pennsylvania konusunda da umutluyum. Kalan oylar sayıldığında çünkü uzaktan kullanılan oylardır. Şahsen benim için önemli olan başka bir bölgede ABD'nin çoğunda kazanmamız. Bu çoğunluk da artacak. 3 milyon oy öndeyiz. Bu oy da daha açılacak. 70 milyondan fazla oydan bahsediyoruz. Kampanyamızdan gurur duyuyoruz" dedi.

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Biden sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte 3 kampanya başkanı yenmeyi başardı. Bu seçim bittiği zaman her zaman ABD olarak yapmaya çalıştığımız şeyi devam edeceğiz. Birbirimizi tekrar dinleyeceğiz, birbirimize tekrar saygı göstereceğiz. Dinleyeceğiz bir araya geleceğiz. Bir ulus olarak bir olacağız. İlerlemek için rakiplerimize düşman muamelesi yapmayı bırakmalıyız. Biz düşman değiliz. Ben bir demokrat olarak kampanyamı yönetiyor olabilirim ama seçildiğimde ABD Başkanı olacağım.Şimdi her oy sayılmalı. Hiç kimse demokrasimizi elimizden alamaz. Ne şimdi ne de sonsuza dek. ABD çok savaş verdi demokrasimizi kaybetmemek için. Biz halk olarak teslim olmayacağız pes etmeyeceğiz. İnanıyorum ki zafer bizim olacak. Bu sadece bizim zaferimiz olmayacak. Bu ABD için bir zafer olacak."

923.00 | Michigan için dava
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23.00 | Michigan için dava

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçim ekibi, Michigan'daki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtı.

1022.25 | Kritik eyaleti Biden aldı
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22.25 | Kritik eyaleti Biden aldı

Joe Biden, Wisconsin eyaletinde kazandı. Eyaletin 10 delegesi Biden'ın hanesine yazıldı.

1121.53 | Trump: Pennsylvaniayı kazanıyoruz
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21.53 | Trump: Pennsylvania'yı kazanıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump şu ifadeleri kullandı; Pennsylvania'yı büyük kazanıyoruz, ancak PA Dışişleri Bakanı az önce "Sayılacak milyonlarca oy pusulası kaldı" dedi.

1221.00 | Kritik eyalette oyların yeniden sayılmasını talep ettiler
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21.00 | Kritik eyalette oyların yeniden sayılmasını talep ettiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacaklarını duyurdu. Stepien, Başkan, yeniden sayım talep edecek ve bunu hemen yapacağız ifadelerini kullandı. Wisconsin'de son açıklanan verilere göre, ABD Başkan Adayı Joe Biden yüzde 49,6, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 48,9 oy aldı. Ancak Wisconsin'de Joe Biden'ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

1319.36 | Temsilciler Meclisi ve Senatoda son durum
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19.36 | Temsilciler Meclisi ve Senato'da son durum

ABD'de bugün yalnızca başkanlık seçimi gerçekleştirilmedi. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 100 üyesi bulunan Senato'nun 35 yeni üyesini belirlemek üzere de Amerikalılar tercihlerini beyan etti. Gayriresmi sonuçlara göre; halihazırda Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde tablonun değişmesi beklenmiyor. Senato'da ise Cumhuriyetçilerin 45'e karşı 47 üyelik üstünlüğü var. Oy sayım süreci sürüyor fakat Demokratların Senato çoğunluğunu alması zor görünüyor. Demokrat Joe Biden, Beyaz Saray'a gitmesi durumunda, Cumhuriyetçi bir Senato ile çalışmak zorunda kalabilir.

1419.00 | Bıçak sırtı yedi eyalet dikkat çekiyor
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19.00 | Bıçak sırtı yedi eyalet dikkat çekiyor

ABD seçimlerinde bazı eyaletlerdeki tablo projeksiyonlara göre ortaya çıkmış durumda. Fakat bunlar resmi sonuçlar değil. Bıçak sırtı yedi eyalet şu saat itibarıyla dikkatle takip ediliyor.

ARIZONA: Geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin aldığı eyalet, bu yıl 'savaş alanı'na dönüştü Arizona. AP'nin hesaplamalarına göre eyaletteki oyların yüzde 84'ü sayıldı ve Demokrat Joe Biden, rakibinin bileğini bükmüş gibi görünüyor. Arizona 11 seçici kurul üyesine sahip. Bu eyalette yaşanabilecek değişiklik ibrenin Trump'tan yana dönmesine yol açabilir.

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GEORGIA: Bir diğer Cumhuriyetçi eyalet olan Georgia bu yıl sıkı bir yarışa sahne oluyor. Oyların yüzde 94'üne göre Başkan Trump'ın Biden'a karşı üstünlüğü var. Trump yüzde 50.5, Biden ise 48.3 bandında seyrediyor. Eyaletin seçici kurulunda 16 delege bulunuyor.

NEVADA: Biden burada beklenenden daha dişli bir yarışta buldu kendini. Bu eyalette sistem diğer eyaletlere göre farklı. Biden'ın kıl payı önde olduğu eyalette iki aday da delege elde edebilecek gibi görünüyor. Bu eyaletin delege sayısı ise altı.

WISCONSIN: 20 yılı aşkın bir süre Demokrat Başkan isteyen fakat 2016'da tercihini Trump'tan yana kullanan bir eyalet. Oyların yüzde 95'i sayılmış durumda. Son tabloya göre Biden, Trump'ın az farkla önünde. Biden oyların yüzde 49.6'sını alırken, Trump 48.9 ile nefesini rakibinin ensesinde hissettiriyor. Eyaletin delege sayısı ise 10.

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MICHIGAN: Rakipler burada da birbirine çok yakın. Fakat Detroit gibi Demokrat eğilimli birçok bölgenin oyları henüz hesaba katılmadı. Yüzde 96'sı sayılan oylara göre Joe Biden yüzde 49.6, Trump yüzde 48.9 olarak görülüyor. 16 seçici kurul üyesine sahip Michigan'da aradaki oy farkı ise 36 binden biraz fazla...

PENNSYLVANIA: Seçimin kaderini değiştirecek eyaletler arasında başı çeken Pennsylvania'da Trump açık ara farkla önde görüyor. Fakat posta yoluyla kullanılan oyların çok büyük bir kısmının sayılmadığı belirtiliyor. 20 delegenin bulunduğu bu eyalette sonuçların cuma gününden önce netleşmesi beklenmiyor. Sonuçların Demokratların lehine dönmesi halinde ise Cumhuriyetçilerin mahkeme kapılarını aşındırması sürpriz olmayacak.

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SİS BUGÜN ARALANABİLİR

Bugün Wisconsin, Michigan, Georgia ve Arizona eyaletlerinde sonuçların kesinleşmesi bekleniyor. Pennsylvania'nın cuma günü netleşmesi öngörülürken, Nevada'da posta yoluyla kullanılan oyların sayımı için 10 Kasım'a kadar mühlet var. Bu süre Kuzey Carolina için 12 Kasım.

1818.04 | Trumptan açıklama: Anketçiler tamamen ve tarihi olarak yanıldı
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18.04 | Trump'tan açıklama: Anketçiler tamamen ve tarihi olarak yanıldı

ABD Başkanı Donald, bazı kritik eyaletlerde sonuçların rakibi Biden'ın lehine değiştiği dakikalarda Twitter hesabından bazı mesajlar paylaştı. Trump "Geçen gece birçok kritik eyalette, hemen hemen tüm örneklerde Demokratların idare ve kontrol ettiği, genelde epey önde gidiyordum. Sonrasında, sürpriz oy pusulası yığınları sayıldıkça, tek tek (üstün olduğu eyaletler) ortadan kaybolmaya başladılar. Çok tuhaf. Ve "anketçiler tamamen ve tarihi olarak yanıldı" ifadelerini kullandı. Takip eden tweet'inde Trump, posta yoluyla kullanılan oylar sayıldığında oy oranlarının Demokratlardan yana çarpıcı bir şekilde nasıl değiştiğini anlayamadığını da belirtti.

1917.10 | Biden kritik eyalette öne geçti
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17.10 | Biden kritik eyalette öne geçti

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Joe Biden kritik öneme sahip Michigan eyaletinde oy sayısını 0,3 oranında artırarak öne geçti. Nevada ve Wisconsin'de de önde olan Biden, eğer bu üç eyalette oyların çoğunluğunu kazanırsa kesin olmayan sonuçlara göre 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanmış olacak

2016.47 | Twitter, Demokrat Partis temsilcisinin Tweetine engel koydu
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16.47 | Twitter, Demokrat Partis temsilcisinin Tweet'ine engel koydu

Twitter, güvenlik kuralları gereği ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerine zaman zaman kısıtlama getiriyordu. Reuters'da yer alan habere göre bu kez de Demokrat Parti temsilcisinin tweet'ine engelleme geldi. Twitter, Demokrat Parti temsilcisinin Wisconsin eyaleti seçim sonuçları hakkındaki paylaşımını sonuçlar kesinleşmeden yazıldığı ve yanıltıcı bilgi içerdiği sebebiyle engellendi.

2116.07 | Bahislerde ibre Trumptan Bidena döndü
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16.07 | Bahislerde ibre Trump'tan Biden'a döndü!

Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde ‘Kim Kazanır?’ başlığıyla açılan bahislerde ibre sabah saatlerinde Donald Trump’a dönüktü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump’ın oranı yüzde 63,7’ye yükselirken; Biden’ın oranı ise yüzde 35,8’e gerilemişti.

Saatlerin ilerlemesiyle başkanlık yarışında rüzgar farklı yönden esmeye başladı. Online bahis sitelerinde Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazanma şansı aylardan sonra ilk kez az önce yüksek seviyelere fırladı.

2214.40 | Donald Trump ve Joe Bidenın kazandığı delege sayıları
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14.40 | Donald Trump ve Joe Biden'ın kazandığı delege sayıları

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump'ın rakibi Joe Biden ise Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delege kazandı.

2311.46 | Trumpın Yüksek Mahkeme çağrısına Bidendan cevap geldi
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11.46 | Trump'ın Yüksek Mahkeme çağrısına Biden'dan cevap geldi

Trump, seçimlerde büyük yolsuzluklardan şüphelendiklerini belirterek, gerektiği takdirde seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceklerini ifade etmişti. Yüksek Mahkeme'ye çağrı yapan Trump, "Oy vermeleri durdurmalarını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın bu sözlerine Biden cephesinden cevap geldi. Biden'ın avukat ordusu oy sayımının durdurulması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını açıkladı.

2411.05 | Bidenın seçici kuruldaki temsilcisi sayısı 238, Trumpın ise 213 olarak kayıtlara girdi
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11.05 | Biden'ın seçici kuruldaki temsilcisi sayısı 238, Trump'ın ise 213 olarak kayıtlara girdi

ABD'de kritik eyaletler arasında yer alan Arizona'yı Joe Biden'ın kazandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, basın toplantısında Arizona'yı kazandığını öne sürmüştü. Arizona'yı alan aday, 11 delegeyi de elde etmiş oluyor. Yaşanan son gelişmelerle birlikte Biden'ın seçici kuruldaki temsilcisi sayısı 238, Trump'ın ise 213 olarak kayıtlara girdi. Öte yandan, Arizona 1948'den bu yana ilk kez bir Demokrat aday tarafından kazanılıyor.

11:00 | Biden, hanesine 3 delege daha kazandırdı

ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken, Maine eyaletinde ipi göğüsleyen ismin Demokrat aday Joe Biden olduğu açıklandı. Maine seçimi kazanan Biden, hanesine 3 delege daha kazandırdı.

2510.20 | Trump: Bu seçimi çoktan kazandık
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10.20 | Trump: Bu seçimi çoktan kazandık



ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının ardından Biden'a Twitter'dan verdiği cevabın ardından gazetecilerin karşısına geçti. "Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam" diyen Trump, Demokratları yine hırsızlıkla suçlarken "Bizi yakalamaları imkânsız. Büyük ihtimal başkanınız olacağım. Bu seçimi çoktan kazandık" dedi.

Trump, seçimlerde büyük yolsuzluklardan şüphelendiklerini belirterek, gerektiği takdirde seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceklerini ifade etti. Yüksek Mahkeme'ye çağrı yapan Trump, "Oy vermeleri durdurmalarını istiyoruz. Artık 'sabahın dördünde açılmamış oylar çıktı' denmesini istemiyoruz. Benim için çok üzücü bir an" ifadelerini de kullandı.

10.05

Nebraska farklı statüye sahip iki eyaletten biri. Maine ile Nebraska dışında tüm eyaletlerde seçici kurul üyelerinin seçimi tüm eyaletlerde oy çoğunluğunu alan adayla bağlantılı. Örneğin 55 delegesi bulunan Califoria'da oyların çoğunu alan adayın partisi tarafından önerilen kişiler söz konusu seçici kurulda yer alıyor.

Fakat Nebraska ve Maine'de prosedür farklı. Burada delege seçimi nispi sisteme göre yapılıyor. Bu kapsamda Nebraska'da Biden bir delege, Trump ise dört delege kazanmış durumda.

Buna göre Nebraska'da üç delege çıkaracağı tahmin edilen Trump, dört delegeye sahip olunca toplamdaki temsilci sayısı 213 oldu. Biden'ın seçici kurul temsili ise 224 olarak tahmin ediliyor.

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09.05 | Trump, 38 delege daha kazandı

California'nın ardından en fazla delegeye sahip olan eyalet niteliğindeki Teksas'ta tahminler yanılmadı ve Başkan Trump gülen taraf oldu. AP'nin projeksiyonuna göre Trump, 38 delege daha kazandı ve seçici kuruldaki temsilci sayısını 212'ye çıkardı.

09.00 | Twitter'dan Trump'a uyarı mesajı

Twitter, ABD Başkanı Trump'ın Demokrat rakibi Biden'ı seçimi çalmakla suçladığı tweet'ine uyarı mesajı ekledi. Twitter'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bu Tweet'te paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir. "

08. 46 | Trump, Demokratların seçimi çalmaya çalıştığını iddia etti

Joe Biden'ın kısa açıklamasına Trump'tan yanıt gecikmedi. Şahsi Twitter hesabından hemen paylaşımda bulunan Trump, Demokratların seçimi çalmaya çalıştığını iddia etti.

Trump'ın tweet'i şöyle: "Öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece bir açıklama yapacağım. Büyük galibiyet."

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08.18 | 'Kazanacağız iddiası'

Joe Biden'ın kampanya ekibinde yer alan Rufus Gifford, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanacağız" iddiasında bulundu.

08.15 | Kazanan isim bugün açıklanmayacak

Bloomberg muhabiri Saleha Mohsin, kritik konumdaki Wisconsin eyaletinde kazanan ismin bugün açıklanamayacağını yazdı. Pennylvania'da da benzer bir durum olduğunu aktaran Mohsin, Michigan'da sonuçların kesinleşmesi için cuma gününe kadar beklemek gerekebileceği tahmininde bulundu.

08.05 | Biden seçici kurul delege sayısını 213'e yükseltti

ABD'nin Kuzey Amerika dışındaki tek eyaleti olan Hawaii'de gülen isim Joe Biden oldu. Böylece Biden seçici kurul delege sayısını 213'e yükseltti.

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07.40 | Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı.

Seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre; Trump yüzde 51.3'le 29 delegeyi hanesine yazdırmak üzere. Seçimde ilk el değiştiren eyaletin ise Arizona olma ihtimali var. Arizona'da oyların yüzde 73'üne göre Biden, Trump'ın epey önünde. Biden'ın oy oranı yüzde 53.6, Trump'ın ise 45.1.

07.20 | Biden seçici kurul delege sayısını 209'a çıkardı

AP'nin öngörülerine göre Joe Biden, Batı Yakası'nı silip süpürdü. Beklendiği üzere 55 seçici kurul üyesi bulunan California'yı Biden kazandı. Yedi delegeli Oregon ve 12 delegeli Washington eyaletleri de Biden'ı Amerikan Başkanı olarak görmek istiyor. Doğu Yakası'nın kuzeyindeki New Hampshire eyaletini de kazanan Biden, seçici kurul delege sayısını 209'a çıkardı.

Tahminlere göre; Donald Trump ise 10 delegeli Missouri'yi, dört delegeli Idaho'yu ve altı delegeli Utah'ı da alarak seçici kurul üye sayısını 118'e yükseltti.

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06.50 | Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yavaş yavaş belli olurken bahis şirketleri Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a gitme ihtimalini yükseltti. BBC'nin haberine göre; Betfair, Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60'a çıkarırken, Biden'ı yüzde 40'a çekti. İngiltere merkezli Smarkets Exchange de Trump'ın yeniden kazanma şansını yüzde 39'dan yüzde 65'e yükseltti. Biden'ın kazanma ihtimali de yüzde 61'den yüzde 35'e geriledi.

06.30

ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tümü ve Senato'nun üçte biri için de seçim yapıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'a karşı Senato'daki koltuğunu korumayı başardı.

Trump'ın Senato'da sadık bir müttefiki olan Graham, Başkan'la dış politika konularında zaman zaman ayrışıyor. Graham'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı harekâtlara da karşı çıkmıştı.

06.00

Donald Trump, Kansas eyaletinde ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Oyların yüzde 75'i sayılmış durumda ve Trump yüzde 53.6 ile seçici kurul delege sayısını 98'e yükseltti. Biden'ın oy oranı ise yüzde 44.3'te kaldı.



05.45

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.

05.35

Associated Press haber ajansının sabaha karşı yayınladığı son tahminlere göre Biden 131, Trump ise 92 delegeyi hanesine ekledi.

Adayların büyük oranda kazanmasının beklendiği eyaletler ve delege sayıları şu şekilde:

Donald Trump: Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (3), Wyoming (3), Indiana (11), Batı Virginia (5), Kentucky (8), Arkansas (6), Güney Carolina (9), Oklahoma (7), Mississippi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Louisiana (8)

Joe Biden: New York (29), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (20), Vermont (3), Virginia (13), New Mexico (5), Colorado (9) Connecticut (7), Massachussets (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3)

3005.30 | Pennsylvaniada ilk sonuçlar
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05.30 | Pennsylvania'da ilk sonuçlar

Oyların henüz yüzde 12'sinin sayıldığı kritik eyalet Pennsylvania'da Demokrat Biden'ın yüzde 60.9 ile Trump'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Sonuçlara ilişkin net bir tablo sunmayan bu verilere göre; ABD'nin mevcut başkanı Trump yüzde 38 bandında...

3105.10 | CNN: New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden kazanabilir
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05.10 | CNN: New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden kazanabilir

Amerikan yayın kuruluşu CNN, New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanacağını öngörüyor. New York'un 29, New Jersey'nin ise 14 seçici kurul delegesi bulunuyor. Söz konusu iki eyaleti de 2016 seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton kazanmıştı.

3205.00 | BBC muhabiri: Oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar
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05.00 | BBC muhabiri: Oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar

BBC'nin dezenformasyon ve sosyal medya muhabiri Marianna Spring, sakin bir seçim günü olmakla birlikte, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da teyit edilmemiş oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar olduğunu duyurdu.

Philadephia'da bir gözlemcinin seçim merkezine girmesinin engellendiği iddiasıyla bir videonun sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Videonun Twitter'da 2 milyon kez izlendiği ve Trump yanlısı hesaplardan paylaşıldığı görülüyor. Videonun sahte olmadığı ve olayın hile değil seçim kurallarıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

3304.45 | Tahmini sonuçları
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04.45 | Tahmini sonuçları

Tahmini sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Donald Trump'ın an itibarıyla kazanmasına kesin gözüyle bakılan eyaletler şöyle: Kentucky, Indiana, Batı Virginia, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Tennessee

Yine tahminlere göre; Demokrat Joe Biden ise Vermont, Virginia, Maryland, New Jersey, Illinois, Connecticut, Massachussets, Rhode Island, Delaware ve Washington DC eyaletlerini kazanıyor.

Bu sonuçlara göre; Biden'ın seçici kurul delege sayısı 86, Trump'ın ise 66 olarak görülüyor.

3404.30 | Texasta oyların yüzde 46sına göre Joe Biden önde
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04.30 | Texas'ta oyların yüzde 46'sına göre Joe Biden önde

California'nın ardından Texas 38 delegeyle en çok üyeye sahip seçici kurulun bulunduğu eyalet özelliği taşıyor. 1990'lardan bu yana geleneksel olarak Cumhuriyetçileri seçen Texas'ta oyların yüzde 46'sına göre; Joe Biden yüzde 50.4, Donald Trump yüzde 48.3'te görülüyor.

3504.12 | Floridada ilk seçim sonuçları
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04.12 | Florida'da ilk seçim sonuçları

Florida'da seçim başa baş gidiyor. 1964'ten bu yana Florida'yı alan adayın başkan seçildiği göz önünde bulundurulursa eyaletin önemi kolayca anlaşılabilir. Oyların yüzde 85'ine göre, Trump üstünlüğü az farkla ele geçirmiş durumda. Buna göre; Trump yüzde 50.3, Biden 48.8 bandında seyrediyor. 2016 seçimlerini Trump çok küçük bir farkla kazanmıştı.

3603.50 | Ohioda büyük sürpriz
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03.50 | Ohio'da büyük sürpriz

Trump'ın kazanmak zorunda olduğu eyalet olarak değerlendirilen Ohio'da büyük bir sürpriz yaşanıyor. 2016 seçimlerini 8 puan farkla kazanan Trump, oyların yüzde 20'den fazlası hesaba katılarak yapılan projeksiyona göre; yüzde 36.7'de kalmış görünüyor. Biden'ın oy oranı ise yüzde 62.2.

3703.40 | Associated Press: Oyların ise 76 sayıldı
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03.40 | Associated Press: Oyların ise 76 sayıldı

Associated Press'in aktardığı verilere göre; kritik eyalet Florida'da Biden yüzde 50.5, Trump ise 48.8 düzeyinde seyrediyor. Oyların ise 76 sayılmış durumda...

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