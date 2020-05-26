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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 16:00,

Son dakika… ABD, Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya’dan Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını yayınladı.

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Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.

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Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, uçakların ‘Moskova’dan destek olmadığı takdirde’ Hafter tarafından kullanılamayacağı ifade edildi.

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ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğini belirterek, Moskova'nın Libya kıyılarında hava sahasını kapatabileceğini ve bunun Avrupa açısından önemli bir güvenlik kaygısı oluşturacağını bildirdi.

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AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın son zamanlarda Libya'daki Kremlin destekli özel güvenlik şirketi Wagner'e destek vermek üzere bu ülkeye savaş uçağı gönderdiği belirtildi.

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Bu uçakların uluslararası toplumca tanınan Libya hükümetine karşı gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen Wagner grubuna taarruz desteği vereceği belirtilen açıklamada, "Rus uçakları, Rusya'daki bir hava üssünden gelip Rusya menşeli olduğunu kamufle etmek için Suriye'de tekrar boyanarak Libya'ya geçti." ifadeleri kullanıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen AFRICOM Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Rusya'nın tıpkı Suriye'de yaptığı gibi Libya'da da dengeyi kendi lehine çevirmeye çalıştığını kaydetti.

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Townsend şu değerlendirmelerde bulundu: Tıpkı Suriye'de gördüğüm gibi Rusya Afrika'daki askeri etkisini artırmaya çalışıyor. Rusya uzunca bir zaman Libya'daki çatışmalara müdahalesinin tam boyutunu inkar etti ancak artık inkar yok.

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'Rusya dördüncü nesil savaş uçaklarını oraya gönderirken adım adım izledik. Rusya'dan devlet desteği olmadan ne LNA (Hafter güçleri) ne de özel güvenlik şirketleri o uçakları silahlandırıp kullanamaz'

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'Dünya, Hafter'in bir hava operasyonu düzenleyeceğini ilan ettiğini duydu. Bu, Rus paralı pilotlarının Libyalıları bombalamak için kullanacağı Rus uçaklarıyla yapılacak.'

10SONRAKİ ADIM KIYILARDAKİ HAVA SAHASINI KAPATMAK
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SONRAKİ ADIM KIYILARDAKİ HAVA SAHASINI KAPATMAK

ABD Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jeff Harrigian da Rusya'nın sonraki adımlarına işaret ederek, bu konudaki kaygısını ifade etti.

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Harrigian açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Rusya, Libya'da kıyılardaki üsleri ele geçirirse bir sonraki adımı uzun menzilli Geçişe Kapatma ve Alan Hakimiyeti (A2AD) silahlarını (hava savunma sistemleri) oraya yerleştirmek olacaktır.

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'O gün geldiğinde, bu durumda Avrupa'nın güney kanadı için büyük bir güvenlik kaygısı söz konusu olacaktır.'

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