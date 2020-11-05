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Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinde kim önde? Trump mı Biden mı, kazanacak sorusu Amerika'da cevap arıyor..
Amerika Başkanlık Seçimleri yakından takip ediliyor. Gelen son dakika haberlerine göre Joe Biden delege sayısında ve genel oylamada (resmi olmayan sonuçlara göre) yarışı önde götürüyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, 'Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini' yazdı. ABD seçimlerinde adayların yarışı sürüyor.
ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ABD seçim sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniliyor. ABD halkı, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. Trump uzun yıllardır kazananın ipi göğüslediği Florida'yı kazandı. Arizona ve Wisconsin'de ise gülen taraf Biden oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...
12.00 | ABD seçim sonuçları neden farklı farklı görünüyor?
ABD seçimlerinde farklı yayın organları niçin farklı sonuçlar veriyor? Bunun nedeni haber kuruluşlarının kendi projeksiyonlarına dayanarak bilgi aktarması... Aradaki farka yol açan nokta ise Associated Press'in Arizona ve Wisconsin'de Demokrat aday Joe Biden'ı kazanmış olarak sayması. Bu eyaletlerin toplam 21 seçici kurul üyesi bulunuyor. İngiltere merkezli BBC gibi bazı yayın kuruluşları ise bu eyaletlerde kazananın açıklanması için erken olduğu kanısında... BBC seçim verilerini Reuters haber ajansı ve anket firması Edison Research'ten alıyor.
11.30 | Yarışı kim önde götürüyor? İşte yanıtı
Tüm dünya gibi Türkiye'de de 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık Seçimleri'nde kimin önde olduğu merak ediyor. Sonuçlar henüz netleşmiş değil... ABD Başkanı Donald Trump cephesi, geride göründükleri ve sonucu belirleyecek eyaletlerde oyların sayımının durdurulması ve yeniden sayılması için mahkemeye başvuruda bulundu. AP haber ajansının verilerine göre; Demokrat aday Joe Biden yarışı önde götürüyor. Başkanlık için 270 delegenin kazanılmış olması gerekiyor. Joe Biden'ın delege sayısı 264, Donald Trump'ın ise 214.
06.10 | CNN: Trump sonucu duyunca talimat yağdırdı, valilere öfkeli telefonlar açtı
Amerikan yayın kuruluşu CNN iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın dün Cumhuriyetçi valilere öfkeli telefonlar açtığını yazdı. Trump'ın aradığı valiler arasında Arizona Valisi Doug Ducey, Georgia Valisi Brian Kemp ve Florida Valisi Ron DeSantis'in bulunduğu öğrenildi. Öte yandan CNN, "Demokrat Joe Biden'ın Arizona'yı kazandığı Amerikan Fox News tarafından duyurulduktan sonra Trump'ın yardımcılarına derhal dava açmaları yolunda talimat verdiğini" yazdı.
03.36 | Trump'ın ekibi Chatham bölgesi için harekete geçti
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.
Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.
Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.
02.00 | Trump'tan Michigan iddiası
Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'da büyük fark atarak önde olduklarını belirterek, Michigan'da da önde olduklarını savundu.
00.15 | Bill Stepien: Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien: “Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor”
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