Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinde kim önde? Trump mı Biden mı, kazanacak sorusu Amerika'da cevap arıyor..

00.14 | Biden: Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye sahibim ABD Başkan Adayı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Bu akşam uzun bir akşam olacak. Basına çok teşekkür ederim buraya geldiği için. Değerli Amerikan halkı dün bir kez daha demokrasinin bu ulusun kalp atışı olduğu kanıtlandı. Salgının karşısında bile çok sayıda oy kullandı Amerikan halkı. Eğer bir şüpheniz varsa artık olmamalı. Çünkü hükümet halkı için çalışıyor. Burada halkın sözü geçer. Güç kimsenin eline geçemez. Halktan gelir. Onların iradesidir. Bu ABD başkanını belirler. Başkanlığı kazanmak için 270 delegeye sahibim. Burada başkanlığımı ilan edemem. Oyların sayılmasını bekleyeceğiz. Pennsylvania konusunda da umutluyum. Kalan oylar sayıldığında çünkü uzaktan kullanılan oylardır. Şahsen benim için önemli olan başka bir bölgede ABD'nin çoğunda kazanmamız. Bu çoğunluk da artacak. 3 milyon oy öndeyiz. Bu oy da daha açılacak. 70 milyondan fazla oydan bahsediyoruz. Kampanyamızdan gurur duyuyoruz" dedi.