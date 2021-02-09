9 Şubat koronavirüs (corona virüs) Türkiye tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı covid-19 vaka sayısı, iyileşen ve ölüm verileri!

Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına 11 Şubat'ta başlanacak.



Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.



Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.



Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasındaki diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzerindekiler evlerinde aşılandı.



Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.



Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.



Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.



Bugüne kadar 2 milyon 620 binden fazla kişiye aşıların ilk dozu uygulandıSağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda yer alan tabloya göre, bugün saat 09.30 itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 620 bin 51 oldu. İlk etapta Türkiye'ye getirilen ve test süreci sona eren 3 milyon doz aşının yapılmasının birkaç günde tamamlanması öngörülüyor.



Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti.



İkinci parti aşıların analizleri sürüyor. Bunun tamamlanmasının ardından aşılama "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda belirlenen takvimine göre devam edecek.



Aşılamada ikinci doz uygulaması başlıyor



Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların 11 Şubat'ta yapılmaya başlanması planlanıyor.



Bakan Koca'nın geçen haftaki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, ikinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların, ardından da sırasıyla ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek.



Aşı takviminde yer alan ikinci aşamanın A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları yer alacak. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri gibi), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar bulunuyor.