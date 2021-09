Son dakika: 9 Eylül Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? Korona virüs vaka sayıları ve 24 saatin verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.



Önceki hafta, (14-20 Ağustos) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 olarak gerçekleşmişti.



Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirtti.



"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.



Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.



İllerde 21-27 Ağustos'ta 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:



"Rize 614,18, Bayburt 473,69, Aksaray 413,23, Batman 389,83, Trabzon 366,67, Konya 363,42, Bingöl 317,64, Gümüşhane 309,1, Kayseri 294,28, Muş 292,13, Mardin 287,58, Elazığ 285,05, Sivas 280,87, Karaman 273,03, Şanlıurfa 270,27, Bitlis 267,81, Eskişehir 260,68, Diyarbakır 252,32, Yozgat 245,05, Sakarya 240,83, Nevşehir 239,05, Niğde 226,2, Artvin 224,78, Ağrı 211,6, Kilis 210,8, Kırıkkale 206,67, Kastamonu 200,6, Gaziantep 198,99, Giresun 197,9, Ankara 194,96, Erzurum 186,21, Kütahya 185,37, Afyonkarahisar 181,7, Malatya 181,11, Karabük 178,97, Çorum 178,83, Zonguldak 175,91, Düzce 172,36, Erzincan 169,35, Samsun 169,16, Bolu 168,36, Ardahan 166,39, Tokat 165,59, Kırşehir 163,35, Siirt 161,3, Ordu 158,92, Kahramanmaraş 158,71, Iğdır 152,5, Sinop 149,68, İstanbul 148,33, Kocaeli 137,44, Bilecik 134,42, Adıyaman 129,65, Kars 128,81, Osmaniye 128,34, Çankırı 117,97, Hakkari 111,94, Amasya 110,88, Hatay 108,3, Yalova 99,62, Tunceli 99,47, Şırnak 98,37, Adana 97,13, Bartın 88,45, Van 86,22, Tekirdağ 85,75, Isparta 84,26, Uşak 81,48, Bursa 74,18, Burdur 71,89, Denizli 69,75, Mersin 69,24, Manisa 68,32, Edirne 65,97, Balıkesir 64,58, Çanakkale 57,43, Kırklareli 51,7, İzmir 43,3, Antalya 39,52, Muğla 39,07, Aydın 37,44."