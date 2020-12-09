Son dakika: 9 Aralık koronavirüs (corona virüs) vaka tablosunda: Türkiye geneli il il Covid 19 ölüm, hasta ve iyileşen sayısı - Vaka artışı düşen ve yükselen iller

Vaka artışı düşen ve artan iller Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Koca, "Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında." dedi.



Vaka sayısı düşe illerle ilgili de Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı. Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısında yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir." diye konuştu.



Koronavirüs tablosunda güncel veriler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Aralık 2019'dan beri devam eden salgında, dünyada ve ülkemizde vaka sayısında yaşanan artış etkisini giderek arttırıyor. Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan ABD'de koronavirüsü nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi, virüs tespit edilen kişi sayısı da 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı. İşte, korona virüs güncel vaka, ölüm ve hasta sayısında son durum.