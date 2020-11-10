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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 82 yıldır dinmeyen özlem... Türkiye Ata'sını saygı ve minnetle andı
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AA
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:21 | 

Son dakika... 82 yıldır dinmeyen özlem... Türkiye Ata'sını saygı ve minnetle andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

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Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ve çevresine gelen vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

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Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Ankara'da vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

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İzmir'deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedeler, görevliler ve mahalle sakinleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'de saygı duruşunda bulundu.

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Anma nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

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Bir motosiklet grubu, Atatürk'ü anma programı çerçevesinde Dolmabahçe'ye geldi.

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ERZURUM

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Amasya’da yaşayan 72 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığının önünde asker selamıyla gözyaşı içinde saygı duruşunda bulundu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Taşan, "Bizler Atatürk’ün torunlarıyız. Bu memleketi kurtaran Atatürk oldu. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

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EDİRNE

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Vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde Salacak Sahili'nde saygı duruşunda bulundu.

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BURSA

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İSTANBUL - DOLMABAHÇE

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Bursa'da saat 09.05'i gösterdiğinde durulan saygı duruşunda Ramazan Doğru, gözyaşlarını tutamadı. Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.

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ÇANAKKALE

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İSTANBUL - AVCILAR

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İSTANBUL

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BURSA

18
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ERZURUM

19
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SİVAS

20
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ANKARA

21
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İSTANBUL - DOLMABAHÇE

22
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İSTANBUL

23
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MUĞLA - BODRUM

24
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SİVAS

25
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KIRKLARELİ

26
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MERSİN

27
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İSTANBUL

28
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BURSA

29
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İZMİR

30
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BURSA

31
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ÇANAKKALE

32
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ANKARA

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KIRKLARELİ

34
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ADANA

35
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UŞAK

36
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KIRKLARELİ

37
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ÇANAKKALE

38
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İSTANBUL

39
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ANKARA

40
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MERSİN

41
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SİVAS

42
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İSTANBUL - DOLMABAHÇE

43
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ERZURUM

44
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ANKARA

45
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SİVAS

46
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BURSA

47
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SAKARYA

48
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İSTANBUL

49
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ADANA

50
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ANKARA

51
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ÇANAKKALE

52
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İSTANBUL

53
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EDİRNE

54
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ANKARA

55
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ANKARA

56
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ZONGULDAK

57
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ZONGULDAK

58
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ZONGULDAK

59
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MUĞLA - BODRUM

60
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MUĞLA - BODRUM

61
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ANKARA

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İSTANBUL

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GAZİANTEP

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ŞANLIURFA - SİVEREK

65
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HATAY - İSKENDERUN

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DENİZLİ

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İZMİR

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EDİRNE

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ANKARA

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