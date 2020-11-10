Son dakika... 82 yıldır dinmeyen özlem... Türkiye Ata'sını saygı ve minnetle andı

Bursa'da saat 09.05'i gösterdiğinde durulan saygı duruşunda Ramazan Doğru, gözyaşlarını tutamadı. Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.