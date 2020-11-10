Son dakika... 82 yıldır dinmeyen özlem... Türkiye Ata'sını saygı ve minnetle andı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.
2
Abone Ol
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ve çevresine gelen vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.
3
Abone Ol
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Ankara'da vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.
4
Abone Ol
İzmir'deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedeler, görevliler ve mahalle sakinleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'de saygı duruşunda bulundu.
5
Abone Ol
Anma nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
6
Abone Ol
Bir motosiklet grubu, Atatürk'ü anma programı çerçevesinde Dolmabahçe'ye geldi.
7
Abone Ol
ERZURUM
8
Abone Ol
Amasya’da yaşayan 72 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığının önünde asker selamıyla gözyaşı içinde saygı duruşunda bulundu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Taşan, "Bizler Atatürk’ün torunlarıyız. Bu memleketi kurtaran Atatürk oldu. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.
9
Abone Ol
EDİRNE
10
Abone Ol
Vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde Salacak Sahili'nde saygı duruşunda bulundu.
11
Abone Ol
BURSA
12
Abone Ol
İSTANBUL - DOLMABAHÇE
13
Abone Ol
Bursa'da saat 09.05'i gösterdiğinde durulan saygı duruşunda Ramazan Doğru, gözyaşlarını tutamadı. Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.