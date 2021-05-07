Son dakika... 8 soruda AirTag hakkında bilmeniz gereken her şey

ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ Mİ? Kayıp eşyaların veya nesnelerin bulunması için geliştirilen bu cihazın satışı Avustralya'da bir mağazada durduruldu. 'Officeworks' isimli mağaza Airtag ile ilgili bu kararını 'çocuk sağlığını riske attığı' iddiası ile aldığını açıkladı. Haliyele ‘AirTag çocuk sağlığı için tehlikeli mi?’ sorusu gündeme geldi. Avustralya’dan gelen bu haber ülkedeki regülasyon ile bağlantılı. Zira ülkedeki yasaya göre, herhangi bir ürünün pil bölmesi çocuklar tarafından açılmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmak zorunda.



Apple'da konu ile ilgili Mashable'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; 'AirTag, Avustralya'dakiler de dahil olmak üzere, kullanıcılar tarafından değiştirilebilen pile erişmek için iki aşamalı bir 'it ve çevir' mekanizması gerektirerek uluslararası çocuk güvenliği standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.'