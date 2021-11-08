Son Dakika: 8 Kasım Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Günlük corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte vaka artışı olan iller

Çanakkale (222,33), Eskişehir (219,17), Rize (216,63), Manisa (211,29), Hatay (196,95), Niğde (192,78), Sivas (190,13), Uşak (188,13), Adıyaman (182,46), Mersin (181,3), Ardahan (176,79), Karaman (176,13), Elazığ (170,08), Kayseri (166,45), Yozgat (163,92), Nevşehir (162,97), Denizli (162,74), Edirne (160,63), Malatya (160,39), Gümüşhane (154,55), Artvin (153,98), Isparta (150,35), Burdur (146,02), Bingöl (145,86), Konya (127,33), Afyonkarahisar (122), Gaziantep (115,13), Kars (113,36), Erzurum (111,04), Iğdır (110,77), Bayburt (79,36), Şanlıurfa (77,77), Aksaray (69,74), İzmir (64,81), Ağrı (62,38), Diyarbakır (62,02), Antalya (61,92), Bitlis (61,25), Muğla (50,86), Hakkari (49,91), Aydın (49,24), Muş (38,43), Siirt (35,34), Mardin (30,54), Van (27,32), Batman (26,92), Şırnak (12,83)."