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Haber Giriş: 08 Kasım 2021 - 22:03 | 

Son Dakika: 8 Kasım Koronavirüs Türkiye tablosunda son 24 saat: Günlük corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte vaka artışı olan iller

8 Kasım Koronavirüs Türkiye tablosu son bilgiler ile takip ediyor. Koronavirüs Türkiye haritası son 24 saat verileri bu akşam Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Tabloya göre son 24 saatte 187 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı çağrısında bulunarak, eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranın yükselmesi gerektiğini vurguladı. Diğer yandan il il koronavirüs haritası da belli oldu. Peki, günlük corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il risk haritasındaki son durum...

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Koronavirüs Türkiye tablosu ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 562 bin 317 doza yükseldi.

28 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Buna göre, son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 255 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,68 olarak kayıtlara geçti.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." ifadelerini kullandı.

3FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK VAKA SAYISINI BU MESAJ İLE PAYLAŞTI

FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK VAKA SAYISINI BU MESAJ İLE PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları İstanbul ve Ankara'da azalırken İzmir'de arttı.

Bakan Koca'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 23-29 Ekim'de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;

Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim.

Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac’ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması.

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Bu sayılar bir önceki hafta (16-22 Ekim) İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya ve İzmir olduğunu belirtti.

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23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

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llere göre 23-29 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

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"Karabük (534,04), Yalova (489,77), Ordu (468,35), Zonguldak (449,59), Kocaeli (447,26), Bursa (392,06), Bolu (391,36), Tokat (384,37), Düzce (375,56), Çorum (371,99), Sakarya (368,48), Balıkesir (360,64), Kastamonu (360,01), Bilecik (356,17), Kahramanmaraş (339,51), Osmaniye (336,34), Amasya (322,51), Samsun (311,12), Kırşehir (304,89), Trabzon (299,54), Erzincan (296,46), İstanbul (293,02), Ankara (287,85), Tunceli (285,22), Kırıkkale (281,3), Giresun (273), Bartın (268,87), Çankırı (264,51), Sinop (255,94), Tekirdağ (250,03), Kırklareli (244,93), Adana (240,05), Kütahya (239,64), Kilis (227,6),

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Çanakkale (222,33), Eskişehir (219,17), Rize (216,63), Manisa (211,29), Hatay (196,95), Niğde (192,78), Sivas (190,13), Uşak (188,13), Adıyaman (182,46), Mersin (181,3), Ardahan (176,79), Karaman (176,13), Elazığ (170,08), Kayseri (166,45), Yozgat (163,92), Nevşehir (162,97), Denizli (162,74), Edirne (160,63), Malatya (160,39), Gümüşhane (154,55), Artvin (153,98), Isparta (150,35), Burdur (146,02), Bingöl (145,86), Konya (127,33), Afyonkarahisar (122), Gaziantep (115,13), Kars (113,36), Erzurum (111,04), Iğdır (110,77), Bayburt (79,36), Şanlıurfa (77,77), Aksaray (69,74), İzmir (64,81), Ağrı (62,38), Diyarbakır (62,02), Antalya (61,92), Bitlis (61,25), Muğla (50,86), Hakkari (49,91), Aydın (49,24), Muş (38,43), Siirt (35,34), Mardin (30,54), Van (27,32), Batman (26,92), Şırnak (12,83)."

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