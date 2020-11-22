Son dakika… 8 gün kaldı! Kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor

Kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken konular var. Bazı kullanıcılar ucuzuna kaçsa da sonrasında kış lastiğinin görevini yerine getirememesinden yakınıyor. Bunun önüne geçmek için kaliteli ve özelliği olan lastikler seçilmeli.İşte kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenler…