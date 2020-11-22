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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika… 8 gün kaldı! Kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 09:19 | 

Son dakika… 8 gün kaldı! Kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor

Şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken konular var. Bazı kullanıcılar ucuzuna kaçsa da sonrasında kış lastiğinin görevini yerine getirememesinden yakınıyor. Bunun önüne geçmek için kaliteli ve özelliği olan lastikler seçilmeli.İşte kış lastiği alırken dikkat edilmesi gerekenler…

2
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Kış lastiği seçilirken araç üreticisinin önerdiği lastik ölçüleri kullanılmalı. Aksi halde aracın ön takımına zarar verilebilir.

3
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Lastiğin ucuz olması değil özelliklerinin iyi olmasına dikkat edilmeli. Islak ve kuru yolda fren, karda fren ve karda çekiş özellikleri göz önünde bulundurulmalı.

4
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Kış lastiğinin üzerinde “Kış lastiği” simgesi bulunmalı.

5
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Kullanılacak olan kış lastiği bölgelere göre değişiklik gösterebilir. İklim koşullarını dikkate alarak lastik seçimi yapmalısınız.

6
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Kış lastiklerinin diş derinliği 4 mm’nin altında olmamalıdır.

7
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Lastiğin üretim tarihine dikkat edilmeli. Eski tarihli lastikleri almaktan kaçının.

8
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Yakıt tasarrufu olan ve uzun ömürlü lastikler tercih edilmeli. Kış lastikleri 4 tekere takılmalı. Çekiş yapan tekerler dışındakilere takılmazsa sürüş güvenliği yeterli olmaz.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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