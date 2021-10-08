Son dakika: 8 Ekim Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum! Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısı ne kadar? İşte 24 saatin verileri

KORONAVİRÜS 2 EKİM TABLOSU YAYINLANDI Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,99 olarak kayıtlara geçti.



Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 234 bin 194 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Yeni vaka sayımız 27 bin 973, can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım."



Öte yandan, güncellenen Türkiye Haftalık Kovid-19 Tablosu'na göre, 18-24 Eylül'de 2 milyon 438 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 192 bin 794 kişinin testi pozitif çıktı, 1605 kişi yaşamını yitirdi, 167 bin 314 kişi iyileşti, hasta sayısı 8 bin 567 oldu. Ortalama ağır hasta sayısı 1422 olarak açıklandı.



Hastalarda zatürre oranı 4,3, yatak doluluk oranı 54,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 68,7, ventilatör doluluk oranı ise 29,9 oldu.



Toplam vaka sayısı 6 milyon 987 bin 494, toplam vefat sayısı 62 bin 745 oldu.