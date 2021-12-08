SON DAKİKA: 8 Aralık Koronavirüs günlük vaka sayılarında son 24 saat... Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İl il kovid 19 risk haritasında son durum...
8 Aralık Koronavirüs günlük Türkiye tablosu son dakika veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs risk haritası, vaka sayısı ve vefat sayısında son durumun yer aldığı koronavirüs günlük tablosu dün akşam belli oldu. Tabloya göre 192 kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs vaka tablosuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişilerden oluştuğunu belirterek, vatandaşlara yaptığı aşı çağrısını yeniledi. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 8 Aralık Koronavirüs'te illerdeki son durum ve vaka sayıları ile ilgili bilgiler.
Günlük koronavirüs tablosu ve vaka sayılarında son durum Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" internet adresinden yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 20.874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar NE KAZANDI? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." ifadelerini kullandı.
7 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı 7 Aralık koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. Bugünkü tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 22.687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2'nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3'üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.