Son dakika: 8 Aralık koronavirüs (coronavirüs) tablosunda son durum: Türkiye geneli il il korona virüs günlük vaka ve ölüm sayısı - Covid 19 risk haritası
Son dakika haberi... 8 Aralık koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile takip ediliyor. Salgın etkisini gösterirken dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 67 milyon 147 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 538 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı da 46 milyon 452 bine ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz." dedi. Diğer yandan il il koronavirüs risk haritası belli oldu. İşte Koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarındaki son durum ve son dakika gelişmeleri...
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Koronavirüs tablosunda güncel veriler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Aralık 2019'dan beri devam eden salgında, dünyada ve ülkemizde vaka sayısında yaşanan artış etkisini giderek arttırıyor. Türkiye genelinde coronavirüs vaka sayısını duyuran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi. Diğer yandan ABD'de koronavirüsü nedeniyle, hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi, virüs tespit edilen kişi sayısı da 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı. İşte, korona virüs güncel vaka, ölüm ve hasta sayısında son durum.
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7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. " dedi.
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Son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e çıktı.
Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e ulaştı. Hasta sayısı 539 bin 291, vefat sayısı 14 bin 900, ağır hasta sayısı 5 bin 805, aktif hasta sayısı 93 bin 138 oldu.
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"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 93 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
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Kovid-19 tanılı kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemelerin, Türkiye tarafından anlık takibi yapılarak rehberlere entegre ediliyor.
Bu kapsamda "Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon" konulu rehberde bazı güncellemeler yapıldı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların daha önce 14 gün olan karantina süresi 10 güne düşürüldü.
Rehberde yer alan güncellemeler şöyle:
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"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder.
Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.
PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.
Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakımevleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar gibi toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder."
Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 milyonu, iyileşenlerin sayısı 46 milyonu aştı.
Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 781 bine, Hindistan'da 9 milyon 609 bine, Brezilya'da 6 milyon 534 bine ve Rusya'da 2 milyon 431 bine yükseldi.
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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 66 milyon 585 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 530 bini geçti, iyileşenlerin sayısı da 46 milyon 63 bine ulaştı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki 70 klinikte toplu aşılamanın başladığı belirtildi.
İngiltere'de StandUpX adlı salgın önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.
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İran'da son 24 saatte 321 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.
Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde salgın nedeniyle yarına kadar yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının 20 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.
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Endonezya Doktorlar Birliği, salgının başlangıcından bu yana 342 sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Güney Kore'de artan vaka sayılarının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında, büyük mağazalar, spor salonları, sinema salonları, berberler ve eğlence merkezlerinin 21.00'den sonra kapanması ve restoranların bu saatten sonra yalnızca paket servisi yapması kararı alındı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke genelinde artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.