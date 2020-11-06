Son dakika... 700 bin liralık otomobil 200 bine satılıyor! Ruhsat, noter, resmi işlem yok, tamamen yasa dışı...

LÜKS ARABALAR 20-30 BİN LİRA



Hacizli araçların satışının yasal olmasına rağmen herhangi bir yasal işlem yapılmadan satılan araçları alanlar bile bile mağdur oluyor. 200-300 bin liralık hacizli araçlar 20-30 bin lira gibi çok ucuz fiyatlardan hiçbir belge işlemi yapılmadan alıcı buluyor. Satışlar genel olarak Facebook, Instagram üzerinden gerçekleştiriliyor. Satış yapan taraflar “Belgesiz araç, al götür” gibi klişe sözleri ilanlarına yazıyor. Milyon liralık otomobiller 200 bin liradan satışa çıkıyor ve pazarlıkla daha da düşük fiyatlara alıcı bulabiliyor.