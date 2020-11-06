Son dakika... 700 bin liralık otomobil 200 bine satılıyor! Ruhsat, noter, resmi işlem yok, tamamen yasa dışı...

Sosyal medyayı kötü amaçlar için kullananların sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle Facebook ve Instagram’da yasa dışı olarak otomobil, kamyon, traktör, kamyonet satışları gerçekleşiyor.
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Hacizli olan araçlardan ümidini kesen sahipleri, aracı belgesiz olarak resmi hiçbir işlem yapmadan sosyal medya sitelerinde satışa çıkarıyor. Yüzbinlerce lira olan araçlar 20-30 bin lira gibi rakamlara satılıyor.
Bu işlem sonrasında haciz koyan taraf ve alıcı mağduriyet yaşayabiliyor. Haciz koyan taraf alacağını alamadığı gibi hacizli aracı da bulamıyor.
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Satın alan kişi de aracı kullanacaksa herhangi polis uygulamasında yasa dışı yolla aldığı aracı bağlanabiliyor.
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PARÇALIYORLAR
Hacizli araçları alan kişiler genellikle trafikte kullanmayıp parçalamaya yöneliyor. Yasa dışı şekilde parçalanan aracın parçaları hurdacılarda çıkma parça olarak satışa çıkıyor.
Başka bir yöntem de kazalı aracı olan kişiler birebir aynı marka ve modelde hacizli aracı alarak şase numaralarını değiştirip aracın komple kasasını kazalı araçla değiştiriyorlar. Bu da kanunlara göre suç sayılıyor. Böylece kazalı araç üzerine hem hasar çıkmıyor hem şase numarası yasa dışı şekilde change ediliyor hem de satılırken alıcı taraf yanıltılıyor.
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Bazıları da aldıkları araçları trafiğin olmadığı köylerde kullanmayı tercih ediyor.
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LÜKS ARABALAR 20-30 BİN LİRA
Hacizli araçların satışının yasal olmasına rağmen herhangi bir yasal işlem yapılmadan satılan araçları alanlar bile bile mağdur oluyor. 200-300 bin liralık hacizli araçlar 20-30 bin lira gibi çok ucuz fiyatlardan hiçbir belge işlemi yapılmadan alıcı buluyor. Satışlar genel olarak Facebook, Instagram üzerinden gerçekleştiriliyor. Satış yapan taraflar “Belgesiz araç, al götür” gibi klişe sözleri ilanlarına yazıyor. Milyon liralık otomobiller 200 bin liradan satışa çıkıyor ve pazarlıkla daha da düşük fiyatlara alıcı bulabiliyor.
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HACİZLİ ARABALAR DEVREDİLEBİLİR
Hacizli araba almanın önünde bir engel yok. Noterde satışı yapılırken aracın hacizli olduğu alıcıya söylenir ve kabul ederse satış işlemi gerçekleşir. Ancak bu noktadan sonra haciz işlemi devam ettirilir ve araç hakkında yakalama kararı çıkartılırsa büyük sorunlar ortaya çıkıyor.
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Yakalamayla beraber yedi emin otoparkına çekilen araç, alacaklı tarafından satışa çıkarılması talep edilebilir.
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Hacizli olduğunu bilerek alan kişi ise bu aşamadan sonra herhangi bir itirazda bulunamıyor. Aracın icradan satılması halinde hiçbir hak iddia edilemiyor. Hacizli olduğunu bilerek aracı alan kişi, aracı resmi olarak temize çıkarmak istemesi halinde tüm hacizlerden doğan borçları ödenmesi gerekiyor.
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HACİZLİ, YAKALAMALI ARAÇLAR NE YAPILIYOR?
Hacizli araçlarda yakalama kararı yoksa bir sorun olmuyor. Ancak alacaklı taraf yakalama kararı çıkartırsa araç polis kontrol noktalarında uygulamaya tabi tutulur ve tutanak altına alınır. Çekici marifetiyle yedi emin otoparkına çekilir.