Son dakika... 70 bin liranın altındaki ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci el otomobillere olan rağbet artıyor. İkinci elde de fiyatlar yüksek seyretse de düşük fiyatlara otomobil almak mümkün.Otomobil sahibi olmak isteyenler 'Ayağımı yerden kessin, yeter' diyenler için ikinci el otomobillerde fırsat devam ediyor. 70 bin lira altında olan otomobilleri sizler için sıraladık. İşte o liste:Fiat Panda 2005 model Fiat Linea 2011 model Fiat Albea 2007 modelCitroen C3 2006 modelVolkswagen Polo 2007 modelRenault Symbol 2010 model Renault Laguna 2005 model Renault Clio 2006 model Renault Megane 2005 modelOpel Corsa 2006 modelToyota Yaris 2005 modelDacia Logan 2006 modelKIA Rio 2006 modelSeat Cordoba 2005 model