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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 06:39 | 

Son dakika... 70 bin liranın altındaki ikinci el otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte ikinci el otomobillere olan rağbet artıyor. İkinci elde de fiyatlar yüksek seyretse de düşük fiyatlara otomobil almak mümkün.

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1

Otomobil sahibi olmak isteyenler 'Ayağımı yerden kessin, yeter' diyenler için ikinci el otomobillerde fırsat devam ediyor. 70 bin lira altında olan otomobilleri sizler için sıraladık.

İşte o liste:

2

Fiat Panda 2005 model

Fiat Linea 2011 model

Fiat Albea 2007 model

3

Citroen C3 2006 model

4

Volkswagen Polo 2007 model

5

Renault Symbol 2010 model

Renault Laguna 2005 model

Renault Clio 2006 model

Renault Megane 2005 model

6

Opel Corsa 2006 model

7

Toyota Yaris 2005 model

8

Dacia Logan 2006 model

9

KIA Rio 2006 model

10

Seat Cordoba 2005 model

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