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Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 21:16 | 

Son Dakika...7 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu: Corona virüs vaka, iyileşen, hasta ve vefat sayısı azalıyor! İllere göre coronavirüs tablosunda son durum

Son dakika haberi... 7 Temmuz corona virüs tablosu, vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı ile takip ediliyor. Türkiye normalleşmenin üçüncü kademesine devam ederken, corona virüs vaka sayısında düşüş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler ile Koronavirüs Türkiye tablosunda renkli sistem geri döndü. Tüm illerin son durumu paylaşılan güncel haritada açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı korona virüs tablosuna göre vaka sayısı 5 bin 160 oldu, 52 kişi hayatını kaybetti. Günlük Kovid-19 Tablosu'na göre ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı. Peki, 7 Temmuz corona virüs (kovid 19) vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, illere göre koronavirüs vaka sayısı tablosunda merak edilen tüm detaylar.

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs (koronavirüs) ve son durumu günlük vaka tablosunda paylaştı. Yayınlanan tabloya göre 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

7 Temmuz, koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

36 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU

6 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU

Koronavirüs 6 Temmuz tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

4VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.

5FAHRETTİN KOCA GÜNCEL İNSİDANS HARİTASINI YAYINLADI

FAHRETTİN KOCA GÜNCEL İNSİDANS HARİTASINI YAYINLADI

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun.

6Türkiyede 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.

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Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin tablosu yenilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üçüncü doz aşı verilerini de içeren "Günlük Kovid-19" tablosunu paylaştı.

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Koca, paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz.

Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

9Son 24 saatte 4 bin 418 yeni Kovid-19 vakası

Son 24 saatte 4 bin 418 yeni Kovid-19 vakası

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

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18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.

11Aşı en fazla Muğla en az Siirtte yapıldı

Aşı en fazla Muğla en az Siirt'te yapıldı

Nüfusa göre en çok aşı Muğla'da yapıldı. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir izledi.

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Nüfusa göre en az aşı yapılan iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

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