Son Dakika...7 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu: Corona virüs vaka, iyileşen, hasta ve vefat sayısı azalıyor! İllere göre coronavirüs tablosunda son durum

6 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU Koronavirüs 6 Temmuz tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu.



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,92, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,84 olarak kayda geçti.



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.