SON DAKİKA: 7 Aralık Koronavirüs günlük vaka sayılarında son 24 saat... Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İl il kovid 19 risk haritasında son durum...

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2'nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3'üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.