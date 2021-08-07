Son dakika: 7 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum! Günlük corona virüs (kovid-19) vaka sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısı son 24 saat verileri
Son dakika haberi ile 7 Ağustos corona virüs tablosu takip ediliyor. Vaka sayısı, hasta sayısı ve ölüm oranları, Sağlık Bakanlığınca, günlük koronavirüs Türkiye tablosu 6 Ağustos verileri dün akşam belli oldu. Vaka sayısının dikkat çektiği son tabloda 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı bugün 75.554.132 olarak kaydedildi. Aşılama oranında Yalova sarıdan maviye dönerken, Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada tedbir uyarısını bir kez daha yeniledi. Peki, 7 Ağustos corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, Türkiye coronavirüs tablosunda son durum gelişmeleri...
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Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. 6 Ağustos günlük covid-19 tablosunda vaka sayısı dikkat çekti. Yayınlanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti. Aşılama oranında Yalova sarıdan maviye dönen illerden oldu.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
Corona virüs tablosuyla ilgili Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
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6 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU
6 Ağustos koronavirüs günlük Türkiye vaka tablosu Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ internet sitesinden açıklandı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 941 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.
- "Aşınızı olun"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
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KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSUNDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos koronavirüs günlük Türkiye tablosunu yayınladı. Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,32 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 445 bin 336'sı birinci doz, 28 milyon 133 bin 21'i ikinci doz, 5 milyon 322 bin 877'si üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.
- "Tedbirlere uyun, aşınızı olun"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
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4 AĞUSTOS VAKA SAYISI BELLİ OLDU
4 Ağustos koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan corona virüs tablosunda Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 329 bin 374 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
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3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.
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2 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
2 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Günlük coronavirüs tablosunda vaka artışında devam eden yükseliş dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Muğla, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Amasya, Eskişehir, Aydın'dan sonra İzmir ve Tekirdağ da yüzde 75'in üzerinde aşılama oranıyla maviye döndü.
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1 AĞUSTOS KOVİD 19 SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
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1 AĞUSTOS AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
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BAKAN'DAN KALABALIK UYARISI
Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun. " notunu düştü.
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31 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 259 bin 196 açıklarken 22 bin 332 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 79 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 olmuştu.