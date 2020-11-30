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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına otobüs, minibüs kısıtlaması detayları
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 21:25 | 

Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altına otobüs, minibüs kısıtlaması detayları

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gündemde yer alırken yeni kararlar alındı. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka sayının ardından sokağa çıkma yasağının genişletildiğini belirterek, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. " dedi. Cumhurbaşkanı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kullanımıyla ilgili yapılacak düzenlemeyi de duyurdu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı minibüs, otobüs kullanımıyla ilgili ayrıntılar.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü yeni koronavüs önlemleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda uygulamaya geçen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine ek olarak yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada," 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır." dedi. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuyla ilgili yaptığı açıklamalar.

220 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI
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20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin," Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

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50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

420 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

565 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

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