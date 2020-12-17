Son dakika...60 milyondan fazla kişiyi etkileyecek
Son dakika haberleri... ABD'nin doğu sahilleri için kar fırtınası alarmı verildi. Yaklaşan fırtınanın son yıllardaki en yoğun kar fırtınası olacağı tahmin ediliyor.
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ABD'de, doğu sahillerinde yaşayan 60 milyondan fazla kişinin etkileneceği kar fırtınası için alarma geçildi.
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BBC'nin haberine göre, Maine'e kadar uzanan bölgede etkili olacak kar fırtınası nedeniyle 14 eyalette uyarı yapıldı.
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Bazı kesimlerde düşen kar kalınlığının 60 santimetreyi bulması öngörülürken, Ulusal Hava Tahmini Kurumu, "kar fırtınasında bazı bölgelerde seyahatin tehlikeli ve olanaksız hale geleceği, elektrik kesintilerinin yaşanabileceği" uyarısında bulundu.
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Vatandaşların durumu ciddiye almaları istendi.
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin son yıllardaki en büyük kar fırtınası ile karşılaşabileceğine dikkati çekti.
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ABD'nin doğu yakası bugün, 60 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alması beklenen sezonun ilk şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor.
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ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Virginia'dan Maine eyaletine kadar ülkenin doğu kesimini etkisi altına alacak kar fırtınası için vatandaşlara gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulundu.
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Fırtınanın özellikle gece şiddetleneceği, bazı bölgelerde yarım metreyi bulan kar kalınlığına neden olacağı kaydedildi.
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Kar yağışı sırasında fırtınanın saatte 80 kilometreye ulaşabileceği, bunun, milyonlarca kişiyi etkileyebilecek elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olabileceği ifade edildi.
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Yetkililerin, vatandaşlara evlerinde en az 2 günlük erzak bulundurması tavsiyesi üzerine marketlerde raflar boşalırken, kar yağışı boyunca görülecek buzlanma nedeniyle mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.
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New York'ta okullar çevrimiçi eğitime geçti ve feribot seferleri durduruldu.
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ABD'nin kuzeydoğusunda, yüzlerce uçuş iptal edildi, tren seferleri ertelendi.
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ABD basını, New York, Pennsylvania, Connecticut ve Maryland dahil birçok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerinin kapatıldığını, yetkililerin, kar fırtınasının Pfizer/BioNTech aşısının hastanelere dağıtımına potansiyel etkisini gözlemlediğini duyurdu.
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New York Ulaşım Dairesi de şehir içinde yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki yer üstü tren servisini ve otobüs hizmetlerini kar fırtınası nedeniyle durduracaklarını açıkladı.