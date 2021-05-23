Son dakika.. 6 uzmandan aşı yorumları ve Ekim detayı: '120 milyon doz aşı bizi tünelden çıkarır'

En kötü Güney Afrika varyantı ki Türkiye’de de bir miktar görüldü, onda bile yüzde 75 üzerinde bir etkinliği var. Varyantların da kontrol altına alınabilmesi açısından da BioNTech aşısı bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Onun için çok sevinçliyim.