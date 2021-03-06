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Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 18:26 | 

Son dakika: 6 Mart il il koronavirüs Türkiye tablosu son durum... Corona virüs vaka sayısında İstanbul'da tedirgin eden yükseliş!... İşte son açıklamalar

6 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Covid 19. internet sitesi üzerinden koronavirüs Türkiye tablosu yayınlandı. Corona virüs vaka sayılarındaki yükseliş son tabloda dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs haftalık vaka sayısı tablosunu paylaştı.. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'ndeli korkutan artış güncellenen harita ile paylaşıldı. İşte illerimizdeki son durum ve koronavirüs 20-26 Şubat haftalık vaka sayıları

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Koronavirüs tablosu, normalleşme sürecinde paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden yayınlandı. Vaka sayısı tablosunda 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi. 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin risk durumlarını harita üzerinden paylaştı. 20-26 Şubat haftası koronavirüs haritasında Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize vaka sayısı en yüksek iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek koronavirüs salgınının değerlendirmesini yaptı. Koca, polikliniklerde hasta artışı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.

2FAHRETTİN KOCA GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI

FAHRETTİN KOCA GÜNCEL TABLOYU PAYLAŞTI

Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.

35 MART VAKA TABLOSU

5 MART VAKA TABLOSU

5 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1232 oldu, 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

44 MART VAKA SAYISI

4 MART VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı .Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

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Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

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2 Mart koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün yayımlanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 1227 oldu, 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

7İLLERİN KORONAVİRÜS HARİTASI

İLLERİN KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize en kötü durumda olan iller olurken Şırnak Hakkari, Batman ise durumu en iyi olan iller arasında yer aldı.

Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım şöyle;

Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz.

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Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs günlük tablosu açıklandı. Bugünkü açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

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Koca yaptığı açıklamada "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." ifadesini kullandı.

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Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

11İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Bakan grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

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Adana 42,86
Adıyaman 120,64
Afyon 31,62
Ağrı 19,61
Aksaray 108,27
Amasya 90,31
Ankara 35,39
Antalya 78,92
Ardahan 88,39
Artvin 75,52
Aydın 37,71
Balıkesir 92,40
Bartın 31,16
Batman 8,71
Bayburt 21,98
Bilecik 45,72
Bingöl 18,45
Bitlis 15,10
Bolu 75,60
Burdur 93,23
Bursa 39,14
Çanakkale 43,76
Çankırı 26,50
Çorum 41,31
Denizli 31,51
Diyarbakır 18,00
Düzce 48,78
Edirne 75,29
Elazığ 44,22
Erzincan 34,13
Erzurum 50,90
Eskişehir 35,55
Gaziantep 35,08
Giresun 217,51
Gümüşhane 88,21
Hakkari 3,21
Hatay 45,50
Iğdır 10,43
Isparta 29,53
İstanbul 68,23
İzmir 42,67
Kahramanmaraş 35,35
Karabük 16,83
Karaman 105,92
Kars 18,60
Kastamonu 21,79
Kayseri 74,08
Kırıkkale 47,36
Kırklareli 71,05
Kırşehir 30,86
Kilis 48,32
Kocaeli 92,53
Konya 101,95
Kütahya 57,74
Malatya 44,28
Manisa 36,74
Mardin 12,52
Mersin 87,87
Muğla 49,66
Muş 8,51
Nevşehir 50,83
Niğde 57,45
Ordu 228,40
Osmaniye 134,90
Rize 200,08
Sakarya 103,01
Samsun 202,94
Siirt 20,54
Sinop 83,62
Sivas 38,37
Şanlıurfa 20,42
Şırnak 3,91
Tekirdağ 74,65
Tokat 149,20
Trabzon 207,54
Tunceli 29,96
Uşak 17,32
Van 13,92
Yalova 74,62
Yozgat 37,70
Zonguldak 54,30

14RİZE

RİZE

Rize'de iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde parklarda yan yana oturanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle;

"HES kodu uygulamasına hassasiyetle devam edilecek. Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak. Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak. Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek. İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.

Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek. Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıklardan kaçınılması ve denetimlerin artırılması, muhtarların, apartman-site yöneticilerinin yönetiminde bulunduğu alanda pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapması."

15TRABZON

TRABZON

Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum’da toplam 15 ilçedeki 12 mahalle ile 7 köy karantinaya alındı.

Bakan Koca`nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane`de iyileşme gözlendi.Bölgede çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde özellikle cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

Sağlık Bakanı Koca’nın, "Yerinde karar dönemi ile kademeli

normalleşeceğiz" açıklamasıyla gözler, normalleşme takvimine çevrilirken, Bakanlığın kriterlerine göre; `çok yüksek riskli` kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize’nin, normalleşme adımına en uzak iller arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi, vaka sayıları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor. Elde edilen verilere göre ayrıca Türkiye`deki yüzde 24,1 oranındaki her 4 vakadan 1`inin Karadeniz Bölgesi`nde saptandığı sonucu da ortaya çıkıyor.

16SAKARYA

SAKARYA

Sakarya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Şehir genelinde kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı.

1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Buna göre, 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

tüm muhtarlara, Covid-19 ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak. Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.

17KARABÜK

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni karar aldığı belirtildi.Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

18MUĞLA/BODRUM

MUĞLA/BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

19BALIKESİR

BALIKESİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara akraba, komşu, hasta gibi ev ziyaretleri yapılmaması, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulması kararı verildi.Alınan karara göre, apartman ve sitelerin bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine yönelik denetimler yapılacak. Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

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