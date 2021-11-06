Son dakika: 6 Kasım Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum! Coronavirüs vaka sayısı ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte il il risk haritası

KORONAVİRÜS 4 KASIM VAKA TABLOSU YAYINLANDI Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak gerçekleşti.



Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 117 milyon 8 bin 424'e yükseldi.



En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



