SON DAKİKA: 6 Aralık Koronavirüs günlük vaka sayılarında son 24 saat... Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İl il kovid 19 risk haritasında son durum...
6 Aralık Koronavirüs günlük Türkiye tablosu son dakika veriler ile güncelleniyor. Koronavirüs risk haritası güncellendi ve illerimizdeki vaka durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koronavirüs günlük vaka sayısında ise uzun süre sonra vaka sayısının 19 bin sınırına düşmesi umut yaratırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel durum hakkında yorum yaptı. Dün akşam açıklanan güncel tabloya göre 185 kişi hayatını kaybetti. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte Koronavirüs'te illerdeki son durum
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2'nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3'üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.