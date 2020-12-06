Gündem Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 19:11 | 06 Aralık 2020 - 19:12

Son dakika: 6 Aralık Koronavirüs (corona virüs) vaka, hasta ve ölüm sayısı tablosu - İl il korona virüs Türkiye yoğunluk haritası ve vaka artışı olan iller

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 4 bin 514'e yükseldi. ABD, 14 milyon 985 bin 142 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 537 bin 15 kişi yaşamını yitirdi, 46 milyon 382 bin 900 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Dünyada bunlar olurken ülkemizdeki güncel durum da Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, 6 Aralık coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, il il coronavirüs ölüm ve iyileşen sayısı ve covid 19 risk haritası.