Son dakika haberler: 6.6'lık İzmir depreminden sonra dikkat çeken kareler... Saat 14.51'de durdu!.. Göz yaşlarını tutamadı..

Depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyenler hastane umutla önünde beklerken, yaşamını yitirenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Enkaz altındaki akrabalarının sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiğini belirten Şükran Saraçoğlu, "Kuzenlerim var üç tane. Onlar enkaz altındaydı. Çıktı dediler ama iyi mi kötü mü bilmiyoruz. İrtibat kuramadık. Berbat bir şey. Allah’ım kimseye vermesin. Çok zor. Alaşehir sallandı ama burası daha bir berbat. Allah’ım kimseye yaşatmasın" dedi. Hastaneye kan vermeye geldiğini söyleyen Hasan Karabıçak (52) ise "Başımıza gelen bu felaketten dolayı bize de vazife düşüyor. Çok yaralı olduğunu, onlara da kan gerektiğini söylediler. Hemen 'vatandaşlık görevimiz' dedik ve kanımızı vermeye geldik. Stokların dolduğunu söylediler. Olursa adres bilgilerimizi bırakacağız. Deprem anında araba kullanıyordum. Viyadükün üzerinde deprem başladığı zaman zıplayan bir araba gördüm. İnanın ben daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.