5 Şubat koronavirüs (Covid-19) tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs vaka, iyileşen ve ölüm verileri belli oldu

Koronavirüs Türkiye günlük tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs salgınında yeni veriler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan corona virüs tablosuna göre ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi. Toplam 26.577 kişi koronavirüsten vefat etti.



Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 138 artarak 462 bin 22'ye yükseldi. California eyaleti 3 milyon 354 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 455 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 744 binden fazla vakayla Florida izliyor. İşte, corona virüs tablosunda son durum