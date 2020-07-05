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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 19:27,

Son dakika: 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sunuyor. İşte merakla beklenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde yaşananlar...

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46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçuyor... Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettirenler birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuşuyor...

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İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

- Ebru Şahin
- İlayda Alişan
-Alina Boz

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

ECEM ERKEK

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

ONUR BULDU

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EN İYİ KADIN OYUNCU

EBRU ŞAHİN

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EN İYİ ERKEK OYUNCU

TANER ÖLMEZ

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EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

EBRAR DEMİRBİLEK

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ:

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

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BAŞARI ÖDÜLÜ

Alice

- Merve Dizdar
- Enis Arıkan
- Ezgi Mola
- İbrahim Selim
- Şükrü Özyıldız
-Serenay Sarıkaya

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EN İYİ YARIŞMA

MASTERCHEF TÜRKİYE
-Yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan
-Mehmet Şef
-Danilo Zanna
-Somer Sivrioğlu

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EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI

MÜGE ANLI

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EN İYİ KADIN SUNUCU

MÜGE ANLI

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EN İYİ SUNUCU

ACUN ILICALI

14
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EN İYİ HABER PROGRAMI

5N1K - CÜNEYT ÖZDEMİR

15
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EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

ECE ÜNER

16
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EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

CEM ÖĞRETİR

17
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EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

AYBÜKE PUSAT - FURKAN ANDIÇ

18
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EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

AYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19
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EN İYİ SENARİST

DENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİN

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EN İYİ YÖNETMEN

YUSUF PİRHASAN

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