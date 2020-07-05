Son dakika: 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. İşte merakla beklenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde yaşananlar...
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46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu...