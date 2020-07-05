Son dakika: 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu...