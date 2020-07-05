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HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSon dakika: 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...
GeriMagazin Son dakika: 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...
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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 19:27,

Son dakika: 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. İşte merakla beklenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde yaşananlar...

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46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu...

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İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

- Ebru Şahin
- İlayda Alişan
-Alina Boz

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

ECEM ERKEK

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

ONUR BULDU

5
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EN İYİ KADIN OYUNCU

EBRU ŞAHİN

6
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EN İYİ ERKEK OYUNCU

TANER ÖLMEZ

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EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

EBRAR DEMİRBİLEK

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ:

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

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BAŞARI ÖDÜLÜ

Alice

- Merve Dizdar
- Enis Arıkan
- Ezgi Mola
- İbrahim Selim
- Şükrü Özyıldız
-Serenay Sarıkaya

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EN İYİ YARIŞMA

MASTERCHEF TÜRKİYE
-Yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan
-Mehmet Şef
-Danilo Zanna
-Somer Sivrioğlu

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EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI

MÜGE ANLI

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EN İYİ KADIN SUNUCU

MÜGE ANLI

13
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EN İYİ SUNUCU

ACUN ILICALI

14
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EN İYİ HABER PROGRAMI

5N1K - CÜNEYT ÖZDEMİR

15
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EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

ECE ÜNER

16
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EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

CEM ÖĞRETİR

17
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EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

AYBÜKE PUSAT - FURKAN ANDIÇ

18
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EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

AYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

19
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EN İYİ SENARİST

DENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİN

20
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EN İYİ YÖNETMEN

YUSUF PİRHASAN

21
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EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN

ZEYNEP BASTIK

22
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EN İYİ DJ

Hey! Douglas

23
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EN İYİ INFLUENCER: KAFALAR EKİBİ

24
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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN

BURCU ÖZBERK

25
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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

26
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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

AFİLİ AŞK

27
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BAŞARI ÖDÜLÜ

DEMET AKBAĞ

28
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BAŞARI ÖDÜLÜ

KEREM ALIŞIK

29
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BAŞARI ÖDÜLÜ

HANDE YENER

30
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BAŞARI ÖDÜLÜ

EMRAH

31
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BAŞARI ÖDÜLÜ

SERHAT HACIPAŞAOĞLU

32
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EN İYİ KADIN ŞARKICI

HADİSE

33
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EN İYİ ERKEK ŞARKICI

MABEL MATİZ

34
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EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN

EBRU GÜNDEŞ

35
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EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK

HAKAN ALTUN

36
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EN İYİ PROJE

Usta Çırak- Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu -
Yapımcı: Polat Yağcı

37
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EN İYİ PROJE

TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI 2

38
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AZERBEYCAN ÖDÜLÜ

RÖYA

39
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EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI

2. SAYFA
MÜGE DAĞISTANLI – GÜLŞEN YÜKSEL

40
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EN İYİ KLİP

MABEL MATİZ

41
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YILIN ŞARKISI

REYNMEN

42
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EN İYİ GRUP

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

43
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EN İYİ RAP SANATÇISI

CEZA

44
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EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN

ELİF BUSE DOĞAN

45
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EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK

ERKAN OĞUR

46
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EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

ŞAHSİYET

47
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EN İYİ DİZİ

MUCİZE DOKTOR

48
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EN İYİ SPOR PROGRAMI

YÜZDE 100 FUTBOL

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