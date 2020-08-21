400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak - 2020 / 1.Dönem bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımları için bekleyiş sona erdi. 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı için beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu. Peki, 2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı için başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?
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Polis Akademisi, resmi internet sitesinden 2020 yılı 1. dönem bekçi alımı için 400 kişi alınacağını açıkladı. 2020 / 1.dönem çarşı ve mahalle bekçi alımı duyurusu Polis Akademisi tarafından yazılı olarak paylaşıldı. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
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Duyurunun tam metni şöyle:
Duyurunun tam metni şöyle:
"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
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BEKÇİ ALIMINDA 2020 DÜZENLEMESİ
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun teklifi, 18 Haziran 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.
Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.
Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek.
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Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.
Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak.
Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.