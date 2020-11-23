Son dakika... 40 günlük tatil fırsatı... 2021'de hangi günler resmi tatil olacak?

Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için tatil fırsatı doğuyor.