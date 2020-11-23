Son dakika... 40 günlük tatil fırsatı... 2021'de hangi günler resmi tatil olacak?
2020 yazının pandemi dönemine denk gelmesi tüm dünya turizmini derinden etkiledi. Son dönemde insanlar 2021'de kaç gün tatil olduğunu merak ediyor. Bu sene tatil yapamayanlar üzülmesin! Şayet salgın önümüzdeki yıl biterse ve 6,5 günlük ek izinle toplamda 40 gün tatil yapılabilecek. İşte sizler için hazırladığımız 2021'deki tatil çizelgesi...
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Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılı, karantina ve seyahat yasakları nedeniyle tatilcilerin hevesini kursağında bıraktı.
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Hal böyle olunca bu yıl tatillerin tadını çıkaramayanlar gelecek yılın planlamasını yapmaya başladı. Gelecek yıl tatil planlamasına göre Türkiye'de, tatilciler yıl genelindeki özel günlerdeki resmi tatilleri hafta sonu tatili ve ek izinlerle birleştirip 40 gün tatil yapabilecek.
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1 OCAK VE 23 NİSAN TATİLLERİNİ HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME İMKANI
Sabah'ın haberine göre yeni yıl 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili ile giriliyor. Bu tatili hafta sonu tatili ile birleştirme imkanı mevcut.
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Ardından 23 Nisan Cuma gününü, hafta sonu ile birleştirilip yakın yerlere toplam 3 günlük bir tatile çıkılabilir.
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNİ BİRLEŞTİRME İMKANI
2021 yılının mayıs ayı da tatil açısından çok zengin. Birleştirme yapacaklar için ayın yarısı tatille geçebilir.
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Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba Arife günüyle başlıyor. Önceki 2,5 gün izin alıp hafta sonlarıyla birleştirilebilir. Sonraki hafta 19 Mayıs tatili çarşamba gününe denk geliyor.
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EK İZİNLERLE 16 GÜNLÜK TATİL
17 Mayıs Pazartesi ve 18 Mayıs Salı günü için de 2 günlük izin alarak, toplamda sadece 4,5 gün izinle 10 güne kadar uzayan bir bayram tatili yapılabilir.
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Hatta 20-21 Mayıs için de izin alırsanız toplamda 6,5 gün izinle 16 günlük bir tatile çıkabilirsiniz.
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15 TEMMUZ'U HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME İMKANI
2021'in temmuz ayı da 4,5 gün izinle 16 gün tatil fırsatı sunuyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye denk düşüyor, cuma günü izin alıp hafta sonu ile birleştirebilirsiniz.
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KURBAN BAYRAMI İLE BİRLEŞTİRİP EK İZİNLERLE 16 GÜN TATİL FIRSATI
19 Temmuz yani hemen sonraki pazartesi günü de Kurban Bayramı'nın arife günü.
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Dolayısıyla cuma tam gün ve pazartesi yarım gün izin alarak toplamda 1,5 gün izinle 11 gün; 12, 13 ve 14 Temmuz için de izin alıp toplam 4,5 gün izinle de 16 gün tatil yapılabilir. Böylece yazın en güzel zamanı olan temmuz ayı için tatil fırsatı doğuyor.
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30 AĞUSTOS VE 29 EKİM
30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi günü. Pazartesi öncesinde pazar günü ve cumartesi günüyle birleştirilerek 3 günlük deniz tatili yapılabilir.
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Yılın son tatil fırsatı 29 Ekim ise cuma gününe denk düşüyor. 28 Ekim Perşembe yarım gün böylece yarım günlük izinle 4 günlük seyahat yapılabilir.